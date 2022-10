E’ successo durante un 18° compleanno in un’attività ristorativa di Sciacca

Un ragazzo cade in un pozzo in un locale e rischia di perdere la vita a Sciacca, nell’Agrigentino. Si è avventurato, secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, in un’area in cui non era autorizzato l’accesso al pubblico. Il giovane forse non se n’è reso conto, ma ovviamente questo aspetto è al vaglio di chi sta svolgendo le indagini, ed ha messo i piedi su una botola che lo ha fatto cadere giù. Nonostante il volo di 3 metri non è in pericolo di vita.

I soccorsi

Il giovane si trovava all’interno di un locale dove erano in corso i festeggiamenti per un 18° compleanno. A un certo punto, non si sa come e perchè, questo invitato si è allontanato e si è avventurato in una zona dell’esercizio che non era aperta al pubblico. E’ entrato all’interno di questo vano e ha probabilmente perso l’equilibrio finendo sopra questa botola che lo ha fatto cadere giù. Non appena ci si è accorti di quanto accaduto sono stati chiamati i soccorsi e un’ambulanza ha trasferito il giovane al vicino ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

Le indagini

Sul posto anche i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica di questo incidente. Anzitutto si sta cercando di capire cosa ci facesse lì il giovane e come effettivamente sia caduto sopra questa botola. Inoltre una serie di accertamenti saranno fatti sul locale, anche qui per stabilire se effettivamente l’area fosse chiaramente interdetta al pubblico.

La tragedia nel Trapanese

Nel luglio scorso invece accade la tragedia nel Trapanese. Per omicidio colposo indaga la Procura di Trapani sulla morte di Antonio Andreani, il manager pugliese precipitato nel pozzo artesiano della villetta di contrada Pegno, a Erice. L’uomo nel corso di quella sera stava festeggiando il suo 40esimo compleanno assieme a parenti e amici. Il magistrato ha disposto solo una ricognizione del medico legale sulla salma e non l’autopsia come detto in un primo momento. Secondo le prime risultanze la morte sarebbe stata causata dall’impatto contro le pareti del pozzo. L’uomo infatti presentava una profonda ferita alla testa.