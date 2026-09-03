Settembre è arrivato e con esso arriva il tempo delle scelte per il centrosinistra. almeno nella visione di Controcorrente e Progetto Civico Italia che partono dalla Sicilia per mettere la politica d’area al centro delle scelte per la Regione e italiane. Da Agrigento parte un messaggio alla coalizione.

Leader nazionali nella città dei templi

“Sabato 5 e domenica 6 settembre i leader nazionali di centrosinistra parteciperanno in Sicilia agli Stati Generali di Controcorrente e di Progetto Civico Italia. Due giorni di panel, confronti e interviste con centinaia di ospiti per presentare il programma che cambierà la Sicilia e contribuirà a far ripartire l’Italia. La Sicilia diventerà il centro della politica italiana” annuncia Alessandro Onorato, fondatore di Progetto Civico Italia.

L’endorsment per La Vardera davanti a Conte

“Con Ismaele La Vardera – presidente di Progetto Civico Italia e fondatore di Controcorrente – accoglieremo i leader nazionali del centrosinistra: Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, Enzo Maraio di Avanti PSI, Gaetano Manfredi, presidente di Anci e sindaco di Napoli, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma e Matteo Hallissey, presidente di Più Europa.

“La presenza dei leader dei partiti di centrosinistra, che ringrazio per la disponibilità, è un segnale importante d’attenzione alla Sicilia, una regione che deve voltare pagina e che può essere decisiva alla ripartenza dell’Italia. Abbiamo invitato – conclude Onorato – Elly Schlein e Stefano Bonaccini, segretaria e presidente del PD: siamo una forza che aggrega, arricchisce e non divide”.

Progetto Civico e Controcorrente

“Controcorrente è il principale movimento civico regionale, primo partito nei sondaggi in Sicilia che supera addirittura Fratelli d’Italia. Ed è una delle colonne più importanti della nostra rete civica nazionale”.

“Sarà un immenso piacere ospitare i leader dei principali movimenti che stanno all’opposizione del governo Meloni, e a cascata del governo Schifani. Il nostro Movimento senza alcun tentennamento é parte integrante del fronte alternativo, e la nostra adesione convinta a Progetto Civico Italia, va in quella direzione. Insieme ad Alessandro Onorato abbiamo organizzato una due giorni straordinari, con interviste, dibattiti ma soprattutto proposte concrete partendo da una domanda semplice: cosa dovrebbe fare il prossimo presidente della regione siciliana? Abbiamo invitato anche esponenti del centro destra per alcuni confronti che si preannunciano interessanti, importante anche la presenza di Giuseppe Provenzano, dirigente del Partito Democratico”, dice Ismaele La Vardera.