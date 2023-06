La tragedia

Tragedia fra Palma di Montechiaro e il pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Una bambina di 6 anni, resa invalida da una grave malattia – i medici parlano di una probabile patologia genetica, tuttavia non diagnosticata -, è morta, verosimilmente, per il soffocamento causato dall’ingestione di latte.

I sanitari della Terapia intensiva, di Pediatria, cardiologia e del pronto soccorso hanno tentato di scongiurare il peggio, ma non ci sono riusciti. La piccina, con invalidità permanente – era costretta a letto – causata dalla malattia genetica, era stata in cura al Gaslini di Genova prima e in una struttura sanitaria di Palermo dopo.

Stamani la tragedia: quando ha iniziato a stare male, a non respirare, i genitori hanno ingaggiato una disperata corsa verso l’ospedale di Agrigento che, però, purtroppo, non è servita a scongiurare la tragedia.

Bimba di 6 anni mangia una mozzarella e muore soffocata

Tragedia simile a Vieste, in provincia di Foggia, in Puglia, il mese scorso quando una bambina di sei anni è morta soffocata mentre mangiava una mozzarella. Ne diede notizia notizia sul proprio profilo Facebook il primo cittadino Giuseppe Nobiletti che scrive: “Sono profondamente addolorato nell’aver appreso la tragica notizia della scomparsa di Aurora Conte, una bambina di Vieste dell’età di soli sei anni. Restiamo senza parole di fronte alla fatalità di una vita che si interrompe in così tenera età e ne avvertiamo profondo il turbamento. Esprimo a nome mio e della città la più sentita vicinanza alla famiglia di Aurora, con la speranza che possa trovare conforto nella memoria del suo sorriso e della sua innocenza, nonchè la forza di superare il dolore di questa immane tragedia”.