La Polizia di Stato ha eseguito due provvedimenti di carcerazione nei confronti di una coppia residente a Licata, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento. La donna deve espiare cinque anni e ventotto giorni di reclusione, mentre l’uomo è stato raggiunto da un provvedimento di pene concorrenti per otto anni e otto mesi.

I provvedimenti traggono origine dal blitz eseguito il 6 febbraio 2024 dalla Squadra Mobile di Agrigento e dal Commissariato di Licata. In quell’occasione la coppia fu sorpresa in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti, con il sequestro di oltre cento grammi di cocaina, trecentindici grammi di hashish, ventidue grammi di marijuana e materiale per il confezionamento, oltre alla contestazione di resistenza a pubblico ufficiale per l’uomo.

Dopo gli adempimenti formali, entrambi sono stati associati alla Casa Circondariale di Agrigento a disposizione dell’autorità giudiziaria.