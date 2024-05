La lista di Forza Italia, adesso, può puntare a superare, in Sicilia, anche quella di Fratelli d’Italia. Gli azzurri porteranno due deputati a Bruxelles e uno dei due sarà espressione centrista.

Ne è convinto Totò Cuffaro che oggi ha ufficializzato, ad Agrigento, il patto con noi Moderati di Lupi e Romano. un patto che Blogsicilia ha anticipato molte volte nelle ultime settimane e che adesso è un fatto ufficiale.

Nessuna terzina ne accoppiata, per la Dc di Cuffaro il voto sarà secco sull’esponente di Noi Moderati nella lista di Forza Italia, Massimo Dell’Utri. E con i voti che porta la Dc e quelli che porterà il Movimento per l’autonomia su Caterina Chinnici e non soltanto, può essere la lista più forte, una lista a trazione dei presidenti (Attuale ed ex Presidenti).

Un bagno di folla

La convention è stato un bagno di folla come in politica non si vedeva da anni. Un migliaio i presenti. E da trascinatore qual è abituato ad essere anche oggi che è stato messo all’angolo da quasi tutte le forze della coalizione, l’ex presidente della regione strappa un applauso quando passa dalla politica al personale e ringrazia gli amici Maurizio Lupi e Saverio Romano “che non mi hanno mai fatto mancare la loro amicizia nei momenti più difficili della mia vita, restando anche accanto a mia moglie e ai miei figli”

Racconta dettagli che nessuno sapeva e strappa applausi. Ma l’amicizia, che pure conta, oggi deve lasciare spazio alla politica e così deve essere

Una “chiamata alle armi” che può cambiare gli equilibri

“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti voi per il sostegno che mi avete dato e che onorerò nel migliore dei modi. Grazie! Grazie Toto’ e grazie alla Nuova Dc. Desidero poi confessarvi che qui mi sento a casa, tra amici che condividono ideali, passione politica e valori” dice Massimo Dell’Utri, il candidato alle Europee nella lista Forza Italia-Noi Moderati che è espressione di questo centro.

“Queste elezioni europee segnano un punto di svolta dal punto di vista politico perché registrano il tentativo, pienamente riuscito, di una vera sintesi delle forze di Centro del Paese che si richiamano ai valori del popolarismo, anima e cuore dell’Unione europea sin dai suoi primi passi”.

“L’accordo politico tra Forza Italia e Noi Moderati e il patto federativo tra Noi Moderati e la nuova Dc sono tessere di un unico mosaico. L’obiettivo deve essere chiaro a tutti: l’unità, il rafforzamento del Centro nella coalizione di centrodestra e la sintesi politica di tutte le formazioni che si richiamano a questa tradizione. E’ una grande responsabilità ma abbiamo il dovere di provarci”.

Le parole di Cuffaro

“Oggi dico che insieme alla classe dirigente della Dc abbiamo scelto il ‘Massimo’ per la Sicilia e per il Ppe, perchè siamo convinti che Massimo Dell’Utri possa diventare il riferimento non solo per la nostra campagna elettorale, ma per quello che possiamo costruire insieme a Noi Moderati

e al mio amico Maurizio Lupi che ringrazio. Massimo è il nostro candidato che ci consente di partecipare a questa competizione elettorale, che ribadisce il valore della democrazia. Adesso spetta a noi ribadire il valore della Democrazia Cristiana attraverso un candidato che ci consente il riscatto

degli ultimi mesi difficili. Massimo Dell’Utri è stato un democristiano da sempre ed è la persona alla quale affidare le cose in cui crediamo”.

Il patto federativo

“Abbiamo celebrato un patto federativo tra i Noi Moderati e la Dc e non c’è alcuna merce di scambio, se non la passione, gli ideali, i valori, le persone, la famiglia, l’idea di una politica gratuita che deve tornare ad essere tale – dichiara Maurizio Lupi, segretario nazionale di Noi Moderati -. Tanta gente presente oggi testimonia affetto e voglia di fare politica. Nessuno è qui ad Agrigento per convenienza, ma perché vuole bene alla propria comunità, alle proprie città”.