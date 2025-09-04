La tragedia in contrada Cozzo Tahari, nell'agrigentino

Giovane vita spezzata per le strade dell’agrigentino. Una tragedia alle porte di Agrigento, in contrada Cozzo Tahari (Montaperto), è avvenuta intorno alle 3 nella notte tra il 3 e il 4 settembre. A perdere la vita un giovane ventenne, Giuseppe Vinti, originario di Raffadali.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava rientrando da una festa insieme ad alcuni amici quando, per cause ancora da chiarire, l’auto sulla quale viaggiava è uscita di strada ed è precipitata in un burrone. L’impatto è stato devastante e il giovane ha riportato ferite gravissime. Trasportato d’urgenza in ospedale, nonostante i tentativi dei medici, il ventenne non ce l’ha fatta.

A dare l’allarme sono stati alcuni presenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Joppolo, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.