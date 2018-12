Posto sotto sequestro il Castello Colonna di Joppolo Giancaxio

Il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, è indagato insieme al fratello Mirko per presunte variazioni edilizie in assenza di titoli e permessi che sarebbero state realizzate al Castello Colonna di Joppolo Giancaxio. La struttura, oggi nella disponibilità del sindaco e del fratello, è stata posta sotto sequestro.

Come scrive grandangoloagrigento.it, per la Procura i fratelli Firetto, in concorso con ignoti, avrebbero realizzato nell’area del Castello, oggi utilizzato come struttura ricettiva, “interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia integranti un insieme sistematico di opere tali da realizzare un complesso in gran parte nuovo, mediante la radicale ed integrale trasformazione dell’immobile, con mutamento della qualificazione tipologica e degli elementi formali dell’edificio, comportanti l’aumento delle unità immobiliari, l’alterazione dell’originario impianto tipologico-distributivo nonché dei caratteri architettonici dell’edificio e la modifica della destinazione d’uso dell’immobile stesso trasformato da residenza signorile in struttura turistico ricettiva consistenti nella realizzazione in sostituzione del preesistente”.

Sulla vicenda che lo riguarda è intervenuto anche il sindaco Calogero Firetto: “La mia esposizione pubblica quale sindaco di Agrigento sta procurando pesantissime ripercussioni a me e alla mia famiglia. Una sequenza di fascicoli aperti. Oggi, il sequestro della struttura di famiglia della quale non mi sono mai occupato. Sono certo che in tempi velocissimi la giustizia chiarirà ogni cosa”.

Per saperne di più