Arriverà nelle concessionarie italiane all’inizio del prossimo trimestre la Audi A6 Avant TFSI e quattro S tronic, prima Avant plug-in della storia dei quattro anelli. Il 2.0 TFSI abbinato al motore elettrico genererà una potenza complessiva di 367 CV e coppia di 500 Nm sin da 1.250 giri/min.

Trazione integrale quattro ultra, frenata elettroidraulica e predictive efficiency assist e prestazioni da vera sportiva con e massima efficienza con il pieno d’energia. La A6 Avant plug-in scatterà da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e potrà raggiungere una velocità massima di 250 km/h, che in sola motricità elettrica sarà di 135 km/h, percorrenze sino a 55 km/litro e autonomia a zero emissioni di 51 km.

La fruibilità di un’ibrida plug-in e la praticità di una Avant: ricarica a casa in una notte, alle colonnine AC in 2,5 ore, che diventano 6 attingendo da una presa domestica. L’accumulatore agli ioni di litio, posizionato sotto il vano bagagli, ha una capacità di 14,1 kWh. Il piano di carico è perfettamente piatto e offre una capacità di carico di 405 litri che diventano 1.535 con gli schienali posteriori abbattuti.

In Italia non pochi saranno i vantaggi in termini di mobilità e fiscalità, con la possibilità di accesso in molte Ztl cittadine o la sosta gratuita nelle zone blu. La variante plug-in della vettura dei quattro anelli non sarà soggetta all’ecotassa ed con molta probabilità non pagherà il bollo.

Di serie estetica e pacchetto S line, assetto sportivo, look nero, rivestimenti in alcantara/pelle, cerchi in lega da 19 pollici e proiettori a LED Audi Matrix. Il prezzo in concessionaria dovrebbe partire da 75.200 euro.