Citroën C3 è, tra le City car, indubbiamente una delle icone europee. Svelata agli addetti ai lavori nello scorso mese di febbraio, la piccola della Casa del Doppio Chevron, ordinabile presso la rete di vendita dello Stivale, è personalizzabile, con ben 97 combinazioni esterne, per andare incontro ad ogni tipo di esigenza di chi la sceglie.

Destinata sia ai privati, con 5 allestimenti, Live, Feel, Feel Pack, Shine e Shine Pack, sia ai professionisti, ai quali sono riservate la versione Van a 2 posti e la Business Combi a 4 posti, con le sue 750.000 immatricolazioni dal 2016, la C3 è una delle vetture entrate nel cuore dei clienti della Casa francese.

Nuovo il frontale che prende origine dalla concept car CXPERIENCE. Gli chevron e il profilo cromato arrivano fino alle luci diurne a LED (secondo le versioni), rinnovati anche i proiettori, a LED su tutte le versioni. Nuovi anche i colori dei profili dei fendinebbia. Prorompente l’impronta laterale dettata dagli Airbump che, proteggendo la carrozzeria, rappresentano la vera firma stilistica del modello.

Nuove le decorazioni del montante posteriore che richiamano i colori delle capsule degli Airbump, infine di nuovo design i cerchi in lega che equipaggiano nelle misure da 16″ e 17″ le diverse versioni.

Comodi e accoglienti gli interni con la plancia dallo stile lineare con i profili che si armonizzano con sedili e portiere. Generoso il bagagliaio che raggiunge i 300 litri di capacità.

Ricca la dotazione di servizi con la possibilità di spingersi fino a 12 funzioni di assistenza alla guida: Sensori di parcheggio anteriori, funzione Keyless Access&Start che permette di aprire/chiudere e avviare l’auto, tenendo la chiave in tasca. La city car è dotata anche di Active safety brake che limita il rischio di collisione, Coffee break alert che avvisa il conducente dopo due ore di guida e Driver attention alert in grado di valutare lo stato di affaticamento del conducente.

Tra i servizi disponibili per C3 troviamo inoltre la commutazione automatica degli abbaglianti in funzione del traffico, la telecamera di retromarcia e l’Hill Assist che facilita le partenze in pendenza. Tra gli altri sistemi di sicurezza è importante menzionare l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, il sistema di sorveglianza angolo morto che indica la presenza di un veicolo negli angoli morti, il riconoscimento dei limiti di velocità e il Regolatore – limitatore di velocità. Elevato anche il livello di connettività.

Le motorizzazioni sia benzina sia diesel sono di ultima generazione, omologate secondo la norma di emissioni Euro 6. Due i motori a benzina con cambio manuale: PureTech 83 S&S (anche per neopatentati) e PureTech 110 S&S. Nella versione con cambio automatico la C3 è disponibile con la motorizzazione PureTech 110 S&S EAT6. Uno solo il motore a gasolio con trasmissione manuale, il BlueHDi 100 S&S.