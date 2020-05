La nuova Jazz e:HEV sarà commercializzata in tutto il Vecchio Continente esclusivamente in versione ibrida. Il modello, giunto ormai alla quarta generazione, riveste un ruolo centrale nella strategia di Honda che prevede l’elettrificazione della maggior parte della sua gamma entro il 2022.

Progettata per offrire un mix eccezionale di prestazioni elevate, connettività avanzata ed efficienza, la nuova vettura della Casa di Tokyo è pronta a regalare, a chi la guiderà, un elevato livello di maneggevolezza e comfort a bordo.

La gamma Jazz si arricchisce, in questa sua ultima versione anche di una variante SUV Crossover, rappresentata dall’inedita Jazz Crosstar.

Il sistema e:HEV prevede per la nuova compatta del Sol Levante due potenti motori elettrici compatti collegati ad un motore a benzina i-VTEC DOHC da 1.5 litri, una batteria agli ioni di litio e un’innovativa trasmissione a rapporto fisso che si attiva tramite un’unità intelligente di controllo della potenza (PCU).

I 109 CV/80KW di potenza permettono alla nuova Jazz di raggiungere i 100 km/h in appena 9,4 secondi, con una velocità massima di 175 km/h. Il sistema ibrido produce ridotte emissioni di CO2, a partire da 102 g/km (WLTP), ed ottimi consumi di carburante con valori che partono dai 4,5l/100 km (WLTP) sulla Jazz standard. Per la variante Jazz Crosstar le emissioni sono di 110 g/km (WLTP) e i consumi di 4,8l/100 km (WLTP).

Per offrire un’esperienza di guida sempre efficiente e confortevole, l’avanzato sistema e:HEV aziona in modo semplice ed intuitivo le tre diverse modalità di guida: EV Drive con la batteria agli ioni di litio che alimenta direttamente il motore elettrico, Hybrid Drive che accoppia il funzionamento del motore endotermico all’elettrico ed Engine Drive a sola propulsione endotermica. La gestione dei tre tipi di alimentazione dipende dall’andatura e dai percorsi che si affrontano e i differenti passaggi non vengono avvertiti dagli occupanti del veicolo.

Elemento chiave per massimizzare lo spazio dell’abitacolo è stato il posizionamento del serbatoio di carburante al centro del telaio, al di sotto dei sedili anteriori. Una soluzione che rende la capacità di carico del bagagliaio, con i sedili posteriori reclinati, superiore ai 1200 litri.

Sicurezza attiva e passiva sono garantite da Honda Sensing e da ben 10 airbag di serie. Una telecamera frontale ad ampio raggio migliora notevolmente il campo visivo. Di serie sono disponibili il Cruise Control Adattivo e il sistema di mantenimento della corsia o il sistema di mitigazione di abbandono della carreggiata. Sulla più ricca versione Executive c’è anche il sistema di informazioni sull’angolo cieco e il monitoraggio del traffico in avvicinamento.

La nuova Jazz sarà disponibile in Italia da inizio estate, con prezzi a partire da € 22.500 per Jazz standard e da € 26.900 per la variante Crosstar.