La Volkswagen pronta a lanciare una nuova decapottabile sul mercato: la T-Roc Cabriolet.

Una vettura pronta a ricavarsi una sua nicchia di clientela grazie al rapporto prezzo/prestazioni, con un prezzo base che parte da € 27.495.

Il primo crossover convertibile di Volkswagen è pronto a muoversi verso gli showroom europei, per ora è solo disponibile in Germania.

Il tettuccio soft elettroidraulico, completamente automatico, rappresenta l’elemento centrale di T-Roc Cabriolet. L’apertura in soli nove secondi è attivabile anche durante la marcia fino a 30 km/h, la chiusura invece si completa in due secondi in più.

Particolare attenzione hanno messo i tecnici tedeschi nella sicurezza contro il ribaltamento. Una protezione di sistema trova alloggiamento dietro i poggiatesta dei sedili posteriori e si estende in una frazione di secondo nel caso in cui vengano superati definiti i valori di accelerazione laterale o di inclinazione laterale. Gli occupanti nella parte anteriore invece beneficiano di un telaio del parabrezza rinforzato.

Ad aumentare la sicurezza contribuiscono anche una serie di funzioni We Connect, come ad esempio il servizio di chiamata di emergenza, chiamata di guasto e sistema di allarme antifurto online. Tutti utili in situazioni estreme.

Gli ingombri di T-Roc Cabriolet non cambiano molto rispetto alla versione classica del Crossover: 4.268 mm la lunghezza e 1.811 mm la larghezza. Più lungo quindi di 34 mm rispetto al T-Roc con una carrozzeria standard. Il bagagliaio, che alloggia la capote, mantiene una capacità di 284 litri, rendendolo perfettamente utilizzabile per le esigenze quotidiane.

Due le motorizzazioni a benzina disponibili per la nuova cabriolet Volkswagen: il motore OPF TSI 1.0 entry-level che genera 85 kW / 115 PS1 e il più sportivo ACT 1.5 TSI OPF con una potenza di 115 kW / 150 PS2 / 3.

Diversi i sistemi Infotainment di ultima generazione. Il veicolo è sempre on line e con WE CONNECT consente l’uso di un hotspot Wi-Fi, streaming multimediale e Internet Radio.

Di seguito i consumi e le emissioni delle diverse versioni:

1) T-Roc 1.0 TSI OPF (NEDC) consumo di carburante, l / 100 km: urbano 6,6–6,3 / extraurbano

5,1–4,8 / combinato 5,6–5,4; emissioni di CO2 combinate, g / km: 129-123; classe di efficienza:

B.

2) T-Roc 1.5 TSI ACT OPF (NEDC) consumo di carburante, l / 100 km: urbano 6,9–6,7 / extraurbano 5,0–4,8 / combinato 5,7–5,5; emissioni di CO2 combinate, g / km: 130-125; efficienza

classe: B, A.

3) T-Roc 1.5 TSI ACT OPF DSG (NEDC) consumo di carburante, l / 100 km: urbano 6,7–6,5 / extraurbano 5,3-5,0 / combinato 5,8–5,6; emissioni di CO2 combinate, g / km: 132-127; efficienza

classe: B.