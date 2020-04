In Volkswagen pronti a ripartire e fronteggiare l’epidemia da Covid19

Gli stabilimenti della Volkswagen si avviano alla riapertura e sono pronti a far ripartire la produzione.

Le attività riprenderanno in maniera graduale con Zwickau in Germania e Bratislava in Slovacchia che faranno parte del primo step, già a partire dalla prossima settimana.

Obiettivo primario la salute dei lavoratori

Gli altri siti produttivi in Germania, Portogallo, Spagna, Russia e Stati Uniti riprenderanno la loro attività nella settimana del 27 aprile, nel mese di maggio spetterà infine a Sudafrica, Argentina, Brasile e Messico. Lavoro ridotto invece negli stabilimenti tedeschi dove gli operai favoriranno la ripresa del resto dei siti di produzione. Ad essere primaria ovunque sarà la tutela della salute dei lavoratori.

“Stiamo riprendendo la produzione e la logistica con un approccio graduale ben organizzato. La salute dei nostri dipendenti ha la massima priorità – ha detto Andreas Tostmann membro del Cda di Volkswagen – garantiamo il massimo livello possibile di protezione della salute con un piano da 100 punti. Con la piena consapevolezza della nostra responsabilità, stiamo assicurando che l’economia riprenda slancio e che le auto riprendano a lasciare gli impianti, raggiungendo i nostri rivenditori e Clienti”.

Quanto accaduto in Cina detterà le linee guida

La produzione riprenderà in base alla disponibilità di componenti, ai requisiti governativi tedeschi ed europei, allo sviluppo dei mercati di vendita e alle conseguenti modalità di funzionamento degli impianti. Per salvaguardare le forniture di componenti per la produzione di veicoli in Cina, dal 6 aprile la Volkswagen Group Components ha già ripreso gradualmente la produzione nei suoi stabilimenti di Brunswick e Kassel, seguiti poi dagli impianti di componenti di Salzgitter, Chemnitz e Hannover, nonché, dal 14 aprile, dagli impianti polacchi.

Per questa fase di ripresa della produzione, sarà senz’altro utile l’esperienza acquisita in Cina, dove 32 dei 33 stabilimenti sono tornati a produrre e dove sono state implementate con successo numerose e adeguate misure per la protezione della salute (non è stato segnalato alcun caso di Coronavirus tra i dipendenti).

La Volkswagen continua a monitorare attentamente la situazione globale derivante dalla pandemia.