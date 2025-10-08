Pino Apprendi Ex deputato regionale. Garante dei detenuti di Palermo. Vigile del fuoco per sempre. Tutti i post

Un mio collega in pensione, Pippo Citarda, che fa ricerche storiche sul Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha pubblicato una serie di bellissime foto in bianco e nero della prima manifestazione con corteo, in divisa , dei vigili del fuoco.

Io all’epoca prestavo servizio a Trapani dove, insieme ai colleghi Guido Messina e Andrea Randazzo, avevamo fondato la CGIL all’interno della Caserma, ma volli partecipare allo sciopero.

Fu una grande manifestazione che fece scalpore, per il fatto che si sfilava con cartelli e in divisa, ricordiamo che si era, come adesso, dipendenti del Ministero dell’interno.

Lo sciopero era organizzato dalla CGIL e dalla CISL e riguardava i problemi dj sempre, mezzi, personale, diritti.

Non avevamo l’indennità di Rischio e fra i nostri cartelli primeggiava la foto del nostro collega NINO ONERI tutto ustionato e bendato , fotografato in ospedale, era stato investito da una fiammata durante lo spegnimento di una bombola di GPL.

Erano tempi duri per chi organizzava, ricordo a me stesso che il Corpo Nazionale fu fondato dal Duce, ebbero molto coraggio gli organizzatori di allora e tutti quelli che scesero in piazza, al Viminale la cosa non andò giù.

In verità i vigili del fuoco hanno una grande tradizione sindacale.

Quando si decise di togliere i gradi militari dalle uniformi, si manifestò davanti il Viminale e ci fu un duro scontro con la Polizia che carico’ i manifestanti che strappavano i gradi e li buttavano a terra.

Storie di democrazia conquistata con la lotta, nessuno ci ha regalato nulla.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.