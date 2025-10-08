Pino Apprendi
Ex deputato regionale. Garante dei detenuti di Palermo. Vigile del fuoco per sempre.
Un mio collega in pensione, Pippo Citarda, che fa ricerche storiche sul Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha pubblicato una serie di bellissime foto in bianco e nero della prima manifestazione con corteo, in divisa , dei vigili del fuoco.
Io all’epoca prestavo servizio a Trapani dove, insieme ai colleghi Guido Messina e Andrea Randazzo, avevamo fondato la CGIL all’interno della Caserma, ma volli partecipare allo sciopero.
Fu una grande manifestazione che fece scalpore, per il fatto che si sfilava con cartelli e in divisa, ricordiamo che si era, come adesso, dipendenti del Ministero dell’interno.
Lo sciopero era organizzato dalla CGIL e dalla CISL e riguardava i problemi dj sempre, mezzi, personale, diritti.
Non avevamo l’indennità di Rischio e fra i nostri cartelli primeggiava la foto del nostro collega NINO ONERI tutto ustionato e bendato , fotografato in ospedale, era stato investito da una fiammata durante lo spegnimento di una bombola di GPL.
Erano tempi duri per chi organizzava, ricordo a me stesso che il Corpo Nazionale fu fondato dal Duce, ebbero molto coraggio gli organizzatori di allora e tutti quelli che scesero in piazza, al Viminale la cosa non andò giù.
In verità i vigili del fuoco hanno una grande tradizione sindacale.
Quando si decise di togliere i gradi militari dalle uniformi, si manifestò davanti il Viminale e ci fu un duro scontro con la Polizia che carico’ i manifestanti che strappavano i gradi e li buttavano a terra.
Storie di democrazia conquistata con la lotta, nessuno ci ha regalato nulla.
