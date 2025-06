Salvatore Battaglia Salvatore Battaglia è nato a Ragusa il 5 agosto 1957, ma la sua data di scadenza non è ancora stata stampata. Ragioniere per titolo, creativo per vocazione, ha fatto dell’eclettismo uno stile di vita. Tutti i blog

Nonostante le polemiche ricevute in Italia sulla scelta di esibirsi nuovamente in Russia, Al Bano ha cantato al concerto di San Pietroburgo a conclusione del Forum Economico Internazionale. Sul palco si è esibito in alcuni dei suoi maggiori successi come ‘Felicità’ e Libertà’ davanti a una folla di fan. “Ormai fanno polemiche su tutto – aveva detto qualche giorno fa all’Adnkronos – ma poi per cosa? Perché vado lì a mandare un messaggio di pace? Perché faccio da sempre il mio mestiere? Queste polemiche non le capisco proprio e non mi interessano”.

Iva Zanicchi e il concerto in Russia ha dichiarato: «Non potevo dire di no ad Al Bano. Il compenso? Ho fatto un prezzo da amica»

Al Bano in Russia è una star amatissima. Un amore corrisposto, anche se il cantante pugliese ha dimostrato di non essere molto informato su quello che sta succedendo con l’Ucraina. Intervistato dal Tg1, dopo il concerto di San Pietroburgo del 20 giugno, il cantante ha fatto una gaffe. «Accendi la tv e dicono che qui ci sono bombe e cannoni ovunque. Tu li vedi?», domanda Al Bano alla giornalista, che però lo corregge: «Ma la guerra non è qui.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.