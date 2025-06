Sapore RosaNero Paolo e Marco, 2 fratelli lontani geograficamente ma una passione viscerale per il Palermo e un microfono acceso sulle emozioni più vere. Tutti i blog

Il Palermo Calcio apre una nuova pagina della sua gloriosa storia con l’arrivo di Filippo Inzaghi come allenatore. Un nome che non ha bisogno di presentazioni, un simbolo di passione, determinazione e successi, pronto a prendere le redini dei rosanero per guidarli verso un futuro ambizioso. SuperPippo, come lo chiamano i tifosi, porta con sé un bagaglio di esperienza, carisma e una visione chiara del calcio che vuole costruire al centro sportivo di Torretta. In questa presentazione ufficiale, Inzaghi ha delineato i principi che saranno il cuore del suo Palermo, un progetto che scalda già il cuore dei tifosi. Ecco i pilastri della sua filosofia, raccontati con le sue stesse parole.



1. Il “Noi” Prima dell’”Io”



“Al Palermo, il NOI è più importante dell’IO. Con questa frase, Pippo Inzaghi ha subito messo in chiaro che il collettivo sarà il fulcro del suo progetto. In un calcio sempre più individualista, l’ex bomber di Juventus e Milan vuole costruire una squadra che anteponga l’unità al talento singolo. Questo approccio non è solo una strategia tecnica, ma una vera e propria filosofia di vita, che richiama i valori di appartenenza e passione che da sempre contraddistinguono il tifo rosanero. Inzaghi sa che a Palermo il calcio non è solo sport, ma un sentimento che unisce una città intera, e il suo obiettivo è creare un gruppo che incarni questo spirito.





2. Tornare a Essere Squadra

“Dobbiamo tornare a essere squadra, in ogni senso del termine.” Per Inzaghi, la parola “squadra” non è solo un concetto tattico, ma un modo di essere. Vuole un Palermo che giochi con coesione, che lotti con grinta e che non lasci nulla al caso. A Palermo vuole che ogni giocatore si senta parte di un progetto comune, che remi nella stessa direzione. Questo significa lavoro duro in allenamento, disciplina in campo e un atteggiamento di sacrificio che trasformi ogni partita in una battaglia collettiva. I tifosi rosanero, che hanno sempre amato squadre combattive e unite, non possono che essere entusiasti di questa visione.





3. La Mentalità Vincente



“La mia squadra deve vincere.” Pippo Inzaghi non ha mezze misure quando si parla di obiettivi. La sua carriera da giocatore è stata costellata di trionfi, e come allenatore porta con sé la stessa fame di vittoria. Non si tratta solo di ottenere risultati, ma di costruire una mentalità vincente, quella che trasforma una buona squadra in una grande squadra. Questo approccio aggressivo e ambizioso è esattamente ciò che i tifosi del Palermo aspettano: una squadra che non si accontenti, ma che punti sempre al massimo, partita dopo partita.





4. Tre Punte per lo Spettacolo

E poi c’è la promessa che ha fatto brillare gli occhi ai tifosi: “Di sicuro giocheremo con tre punte, che sia un 2-1 o un 1-2.” Inzaghi, da grande attaccante qual è stato, non poteva che puntare su un calcio offensivo, spettacolare e votato al gol. La scelta di schierare tre attaccanti dimostra la sua volontà di costruire un Palermo coraggioso, che non si limiti a difendersi ma che cerchi di dominare le partite. Che si tratti di un tridente con due mezze punte e un centravanti o di un trequartista a supporto di due punte, il messaggio è chiaro: al Barbera si giocherà per segnare, per emozionare e per far innamorare ancora di più i tifosi di questa squadra. Vuole che il pubblico sia dalla sua parte ha aggiunto Pippo, consapevole che il calore di Palermo merita un calcio all’altezza delle aspettative.





Un Nuovo Inizio per i Rosanero

L’arrivo di Pippo Inzaghi segna l’inizio di un’era che promette emozioni forti. La sua esperienza, unita alla passione che lo ha reso una leggenda del calcio, è la combinazione perfetta per riportare il Palermo dove merita. La città è pronta a sostenere il suo condottiero, e il Renzo Barbera è già in fermento per vedere all’opera questa nuova squadra. Con un allenatore che mette il collettivo al primo posto, che punta a ricostruire l’identità di squadra e che promette un calcio offensivo e vincente, il Palermo ha tutte le carte in regola per tornare grande.

✍️ Marco Di Giovanni di SaporeRosaNero

Seguiteci su Fb e you





Forza Palermo, sempre!

Luogo: Palermo

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.