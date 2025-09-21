Salvatore Zichichi Salvatore Zichichi è un medico per devozione, mente innovativa e nerd, crede nelle relazioni umane come leva per trasformare la sanità e la realtà. Tutti i post

Palermo – 20 settembre 2025.

Un successo la prima edizione di PaDermo, congresso di dermatologia clinica ospitato al Marina Convention Center sul Molo trapezoidale di Palermo. Una giornata intensa, che ha visto la partecipazione di specialisti provenienti da tutta Italia per affrontare i temi più attuali e complessi della dermatologia.





Ad aprire i lavori è stata la responsabile scientifica Dott.ssa Federica Lupo, che ha sottolineato il senso dell’iniziativa con la relazione introduttiva: “Perché c’è bisogno di un congresso di dermatologia clinica in Sicilia”. Subito dopo, il sindaco Roberto Lagalla ha portato i saluti della città, invitando a proseguire con iniziative capaci di valorizzare Palermo come centro di confronto scientifico e culturale.

Saluti e chiusura lavori

⸻





Temi emergenti e innovazioni tecnologiche





La prima sessione, moderata dalla Dott.ssa Maria Iuculano e dal Dott. Giuseppe Listro, ha affrontato i temi emergenti della dermatologia clinica.

• Il Dott. Arturo Galvan ha aperto con un intervento pratico sull’uso dei retinoidi orali nei casi difficili e sul trattamento avanzato del rinofima.

• La Dott.ssa Alida Ferro ha esplorato il potenziale della laser-terapia, dal trattamento delle patologie alla dermoestetica, mentre il Dott. Paolo Caruso ha acceso l’attenzione sulla tossicologia ambientale e le implicazioni per la pelle.

• La Dott.ssa Laura Maniscalco ha fatto il punto sulla dermatologia infettiva, soffermandosi su leishmaniosi, entomodermatosi e scabbia.

• Il Dott. Francesco Tassone e la Dott.ssa Valeria Greco hanno concluso con un focus dedicato alle novità in tricologia, dal quadro clinico alle tecnologie high-tech.





⸻





Oncologia cutanea: dalla prevenzione alle nuove terapie





La tarda mattinata è stata dedicata all’oncodermatologia.

• Il Dott. Rosario Alaimo ha trattato il tema delle precancerosi e dei tumori cutanei.

• Il Dott. Pietro Sollena ha presentato le criticità della prevenzione nei pazienti albini in Africa.

• Il Dott. Andrea Alessandrini e il Dott. Alessandro Sechi hanno illustrato rispettivamente il melanoma ungueale e gli errori più comuni nella chirurgia dell’unghia.

• La Dott.ssa Daniela Fattore e il Dott. Simone Ribero hanno aperto lo sguardo internazionale, discutendo gli effetti collaterali dermatologici delle terapie innovative e i trattamenti del “field cancerization”.

• Spazio anche alle terapie mediche del carcinoma basocellulare con il Dott. L. Zichichi, il Dott. Giuseppe Licata e il Dott. D. Rizzo, e alle neoplasie cutanee sistemiche con l’intervento del Dott. Vieri Grandi sui linfomi.





⸻





La pelle come specchio delle altre patologie





La terza sessione, moderata dalla Dott.ssa Laura Maniscalco e dal Dott. L. Zichichi, ha aperto il dialogo interdisciplinare.

• La Dott.ssa Lucia Montesano ha illustrato le metastasi cutanee nel carcinoma mammario.

• Il Dott. Domenico Albano ha affrontato con taglio medico-legale il melanoma nei pazienti detenuti.

• Il Dott. Giovanni Cimino ha discusso un complesso caso di cardiopatia congenita con impatto dermatologico.

• La Dott.ssa Elisabetta Mazzuca ha portato l’attenzione sulle correlazioni tra asma e atopia, mentre il Dott. Luigi La Barbera ha illustrato i nuovi scenari terapeutici nella psoriasi artropatica.

• Infine, la Dott.ssa Maria Miano ha trattato le reazioni cutanee alla chemioterapia nel paziente pediatrico, sottolineando la necessità di un approccio condiviso tra specialisti.





⸻





Un congresso che guarda al futuro





Le conclusioni sono state affidate alla Dott.ssa Federica Lupo, che nei suoi Take Home Message ha ricordato come PaDermo rappresenti non solo un congresso, ma un luogo di integrazione e interdisciplinarità

