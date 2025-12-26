Salvatore Battaglia Salvatore Battaglia è nato a Ragusa il 5 agosto 1957, ma la sua data di scadenza non è ancora stata stampata. Ragioniere per titolo, creativo per vocazione, ha fatto dell’eclettismo uno stile di vita. Tutti i post

Cari amici anche se ho 68 anni ho sempre creduto all’esistenza di Babbo Natale. Puntualmente da quando sono sposato il 25 dicembre di ogni anno trovo sotto l’albero di Natale un regalo gradito… alcuni miei amici della palestra anche quest’anno si sono fatti una sonora risata.

Io ho subito riscritto a Babbo Natale sulla questione dell’incredulità dei miei amici… e così che il Buon Babbo Natale mi ha risposto in modo celere…

Caro Buon Battaglia, i tuoi amici si sbagliano. Sono stati contagiati dallo scetticismo tipico di questa era piena di scettici. Non credono a nulla se non a quello che vedono. Credono che niente possa esistere se non è comprensibile alle loro piccole menti. E ancora, ecco che non ci sono dubbi. Sì, Buon Battaglia, Io Babbo Natale esisto. Esisto così come esistono l’amore, la generosità e la devozione, e tu sai che abbondano per dare alla tua vita bellezza e gioia. Cielo, come sarebbe triste il mondo se Babbo Natale non esistesse! Sarebbe triste anche se non esistessero i luoghi del cuore. Non ci sarebbe nessuna speranza in un modo migliore, né poesia, né romanticismo a rendere sopportabile la nostra esistenza. Non avremmo altra gioia se non quella dei sensi e dalla vista. La luce eterna con cui la nostra esistenza riempie il mondo si spegnerebbe.

Salvatore Battaglia

Presidente Accademia delle Prefi





