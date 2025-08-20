Sapore RosaNero Paolo e Marco, 2 fratelli lontani geograficamente ma una passione viscerale per il Palermo e un microfono acceso sulle emozioni più vere. Tutti i post

Benvenuti a “Il Meteo”, la vostra rubrica settimanale dedicata al calcio siciliano! Ogni settimana vi porteremo un aggiornamento fresco e dettagliato sulla situazione delle squadre della nostra amata isola.

Cosa bolle in pentola? Chi è in “alta pressione” e chi sta affrontando una “tempesta”? Chi si gode il sole? Con curiosità e un pizzico di ironia, vi terremo informati su risultati, prestazioni e prospettive delle squadre siciliane.

Luogo: Palermo, sport

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.