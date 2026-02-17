Il forte vento che dalla notte sta sferzando la provincia di Siracusa ha provocato un incidente lungo la SS114, nel tratto della Siracusa–Catania compreso tra gli svincoli di Sortino e Melilli, in direzione del capoluogo aretuseo. Un mezzo dotato di “vela pubblicitaria”, particolarmente esposto alle raffiche per la sua struttura, si è ribaltato finendo di traverso sulla carreggiata.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha causato rallentamenti alla circolazione, con disagi per gli automobilisti in transito nelle ore centrali della mattinata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della , che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di una raffica improvvisa di maestrale che avrebbe fatto perdere stabilità al veicolo, determinandone il ribaltamento. L’area è stata messa in sicurezza per consentire la rimozione del mezzo e il ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Disagi diffusi in tutta la provincia

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di criticità legate al maltempo. Il vento, intenso e costante sin dalle prime ore della notte, sta creando problemi in diversi comuni del Siracusano. Numerosi cartelloni pubblicitari sono stati danneggiati o strappati dalle folate, mentre in alcune zone si segnalano alberi pericolanti e rami spezzati, con interventi per la messa in sicurezza.

Le raffiche, soprattutto lungo le aree costiere e nei tratti stradali più esposti, hanno raggiunto punte considerevoli, rendendo difficoltosa la guida dei mezzi più leggeri e dei veicoli telonati. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, in particolare su viadotti e arterie sopraelevate.

Sicilia nella morsa del ciclone “Oriana”

La giornata di oggi, martedì 17 febbraio 2026, è caratterizzata dal passaggio di un profondo ciclone atlantico denominato “Oriana”, come riportato nei bollettini ufficiali del e dell’. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sulla Sicilia nord-orientale, in particolare sul versante ionico e tirrenico.

Il sistema perturbato sta determinando precipitazioni sparse, un sensibile calo delle temperature e un’intensa ventilazione dai quadranti nord-occidentali. Il maestrale soffia con velocità sostenuta, con raffiche che lungo le coste ioniche possono raggiungere e superare i 60 chilometri orari. Sui rilievi etnei non si escludono nevicate oltre i 1500-1800 metri, mentre i mari si presentano molto mossi o agitati, con onde che al largo superano i tre metri.

Il picco dell’intensità del vento è previsto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, con una graduale attenuazione soltanto in serata e nelle prime ore di domani.

Siracusa: raffiche intense e mare agitato al largo

Nel capoluogo aretuseo il maestrale arriva “di terra”, scendendo dai rilievi interni e assumendo caratteristiche particolarmente raffiche e secche. In città il cielo si presenta parzialmente nuvoloso, con schiarite alternate a passaggi di nubi, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature massime si attestano intorno ai 14-15 gradi, tuttavia la percezione è inferiore a causa del vento, che accentua la sensazione di freddo.

Il mare risulta relativamente più riparato nelle aree interne come Ortigia e Porto Piccolo, mentre lungo i tratti esposti a sud, tra Plemmirio e Arenella, si registrano condizioni di mare molto mosso o agitato, con onde consistenti al largo. Le raffiche più intense sono attese nelle ore centrali della giornata, quando potranno raggiungere i 50-60 chilometri orari, per poi attenuarsi progressivamente dopo le 21.