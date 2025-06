Sapore RosaNero Paolo e Marco, 2 fratelli lontani geograficamente ma una passione viscerale per il Palermo e un microfono acceso sulle emozioni più vere. Tutti i blog

Dopo un ultimo periodo di giugno che ha messo a dura prova i nervi di tutti, finalmente il sole siciliano sembra averci restituito il sorriso. Le giornate al mare, il gelato in mano e quel leggero venticello che sa di estate hanno fatto passare i brutti pensieri. Ma attenzione, cari amici rosanero, perché l’idillio vacanziero sta per finire, almeno per gli addetti ai lavori: è tempo di alzare gli occhi al cielo (e al portafoglio della società) e tuffarci nel sogno più bello dell’anno: il calciomercato!



I tifosi palermitani, armati di ottimismo e un pizzico di sana follia, si immaginano già un mercato faraonico degno di un kolossal hollywoodiano. “Quest’anno sì, arrivano i campioni!” si sente urlare al bar, mentre qualcuno azzarda nomi di stelle galattiche che, diciamocelo, probabilmente non sanno nemmeno dove si trova Palermo sulla mappa. Ma chi se ne frega! L’importante è sognare, e noi lo facciamo in grande: un attaccante da 20 gol a stagione, un regista che fa impallidire Pirlo e magari un portiere che para pure i rigori al bar dello sport.



Con le valigie ancora mezze piene di sabbia e i costumi appesi ad asciugare, ci prepariamo a vivere questo agosto con il fiato sospeso. Tra un tuffo e una granita, terremo d’occhio ogni rumor, ogni trattativa, ogni tweet sospetto. E chissà, magari il nostro amato Palermo ci regalerà qualche sorpresa che ci farà saltare dalla sdraio. Forza rosanero, il mercato è iniziato: sfoghiamo la nostra passione e teniamo le dita incrociate (o meglio, sfregate!) per un’estate di fuoco!



E mentre aspettiamo il primo botto di mercato, prepariamo già il coro per accogliere i nuovi eroi al Barbera, che sia un fenomeno o un giovane da far crescere sotto il nostro sole. Intanto, sogniamo a occhi aperti: e se quest’anno il Palermo diventasse la sorpresa del campionato? Un’estate di speranze, ironia e rosanero nel cuore!



Luogo: Palermo

