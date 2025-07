pippo manuli Pensionato....opinionista per hobby, di fede repubblicana Tutti i blog





“ Il Nisiota e la Fabbrica delle Partecipat e”

Immaginate, e non ci vuole molta fantasia!

_ Luci fioche. Al centro della scena, un cittadino con una pila di carte, una penna rossa e un’espressione tra il rassegnato e il sarcastico.

– E fu così, miei cari, che giunse anche quest’anno la Fantasmagorica Relazione Annuale dell’amministrazione taorminese. Un documento che, più che relazionare, rassicura… il cerchio magico. Sì, perché amministrare una cittadina stratificata, complessa, ricca di storia e – ahimè – anche di ricchezze vere o presunte… è fatica da poveri di spirito. E il nostro Cavalier di Fiumilandia, spirito ne ha, ma solo se si tratta di badare a se stesso e ai suoi sodali.

Taormina, la perla del Mediterraneo, è diventata il bancomat del Nisiota. Ogni giorno, lui e i suoi affondano gli artigli: nulla deve essere lasciato, tutto deve essere preso. Altro che Robin Hood… qui si ruba ai cittadini per dare al notaio di fiducia!

“Trenta mila euro per un passaggio notarile inutile!” Ma utile, evidentemente, a chi ha firmato.

E poi, le partecipate. Non una, non due… ma quattro! Una addirittura SpA, come se Taormina fosse Wall Street. E in queste nuove creature, che dovrebbero seguire le leggi dello Stato, il Nisiota si nomina i Revisori del Conto, oltre ai vari C.d.A! Sì, Si nomina! Come se fosse il Papa, ma senza il fumo bianco.

E guai a chi osa contestare! Chi solleva dubbi, chi chiede trasparenza, chi invoca la legge… Viene apostrofato come stolto! Stolto! Da chi ha trasformato l’ASM in una balena burocratica che gestisce monnezza, idrico, trasporto su gomma, illuminazione, scuola bus e anche vigili ausiliari altre varie cosucce e incassi come se fossero bottini di guerra da spartire alle truppe scese dalla valle del Nisi.

Ma noi stolti, delle terre padane e oltre, vediamo. Annotiamo. E, quando sarà il momento, parleremo. Perché il buon senso non è morto. È solo in ferie.

A Giardini Naxos ti stanno aspettando!

Titus Conte.

