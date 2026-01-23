Davide Romano Davide Romano è attivo nel mondo del volontariato e appassionato di studi religiosi, lavora da molti anni nell’ambito della comunicazione politica, culturale, religiosa e sindacale. Tutti i post

In occasione della straordinaria promulgazione dell’Anno Giubilare Francescano per l’VIII Centenario del transito di San Francesco d’Assisi, anche la città di Palermo si prepara ad accogliere fedeli e pellegrini presso la Basilica Minore di San Francesco d’Assisi (Oratorio dell’Immacolatella), situata nell’omonima piazza e affidata alla cura pastorale dei Frati Minori Conventuali.





Papa Leone XIV, con una toccante lettera ai Ministri Generali della Conferenza della Famiglia Francescana, ha ricordato come ottocento anni fa, il 3 ottobre 1226, il Poverello d’Assisi andava incontro a “sorella morte” come “un uomo finalmente pacificato”. In questo tempo segnato da conflitti e divisioni, il messaggio di pace di San Francesco risuona con urgenza particolare: «Il Signore ti dia pace», il saluto che il Santo aveva ricevuto in rivelazione e che continua a parlare ai cuori degli uomini di oggi.





La Penitenzieria Apostolica ha stabilito che dal 10 gennaio 2026 al 10 gennaio 2027 tutti i fedeli potranno ottenere l’indulgenza plenaria visitando in forma di pellegrinaggio qualsiasi chiesa conventuale francescana o luogo di culto dedicato a San Francesco in qualunque parte del mondo.





A Palermo, la Basilica Minore di San Francesco d’Assisi aprirà ufficialmente il Giubileo domenica 25 gennaio, subito dopo la Santa Messa delle ore 10:00, con un solenne momento di preghiera che darà avvio alle celebrazioni giubilari nel capoluogo siciliano.





I fedeli potranno partecipare alle celebrazioni eucaristiche secondo i seguenti orari:

• Giorni feriali: ore 8:15 e ore 17:30

• Domenica e festivi: ore 8:00, 10:00, 12:00 e 17:30

Fra Giacinto, parroco della Basilica, ha dichiarato: “Siamo profondamente grati per questa straordinaria occasione di grazia che il Santo Padre ci offre. San Francesco ci insegna che la pace è un dono che scende dall’Alto, ma che richiede il nostro impegno quotidiano. In questo Anno Giubilare, la nostra comunità francescana vuole essere strumento di riconciliazione e testimonianza evangelica per tutta la città di Palermo. Invitiamo tutti i fedeli, le famiglie, i giovani e quanti cercano un cammino di fede autentico a varcare la porta della nostra Basilica, per riscoprire la sorgente della vera pace che solo Cristo può donare”.





L’Anno Giubilare Francescano rappresenta un’ideale continuazione del Giubileo Ordinario del 2025 e si rivolge in modo particolare ai membri delle Famiglie Francescane, ma la grazia di questo tempo speciale si estende a tutti i fedeli, senza distinzione.





Per ottenere l’indulgenza plenaria è necessario:

• Confessione sacramentale

• Partecipazione alla Santa Messa e Comunione eucaristica

• Visita in forma di pellegrinaggio alla chiesa francescana

• Recita del Credo, del Padre Nostro e di una preghiera secondo le intenzioni del Papa

Anche gli anziani, i malati e quanti non possono uscire di casa potranno ottenere l’indulgenza unendosi spiritualmente alle celebrazioni e offrendo a Dio le loro preghiere e sofferenze.





Basilica Minore di San Francesco d’Assisi – Oratorio dell’Immacolatella

Piazza San Francesco d’Assisi – Palermo

Info: basilicasanfrancesco@libero.it





