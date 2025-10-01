Sapore RosaNero Paolo e Marco, 2 fratelli lontani geograficamente ma una passione viscerale per il Palermo e un microfono acceso sulle emozioni più vere. Tutti i post

Il pareggio a reti inviolate contro il Venezia al Barbera ha lasciato l’amaro in bocca a molti tifosi, e non solo per lo 0-0 in sé. È innegabile: il Venezia è parso superiore, mostrando una migliore organizzazione tattica e una forma fisica più brillante sotto diversi aspetti del gioco, soprattutto nella ripresa. Dobbiamo dare merito agli uomini di Pippo Inzaghi per aver tenuto botta con carattere e sacrificio fino al fischio finale, ma la squadra rosanero non può accontentarsi di un atteggiamento così rinunciatario in casa.





A mio avviso, il problema principale risiede nell’approccio tattico scelto, troppo difensivo e reattivo per una squadra che ambisce a lottare per le prime posizioni. Nonostante il cuore messo in campo, questo Palermo deve ritrovare la brillantezza e l’aggressività che lo avevano caratterizzato in avvio di stagione, altrimenti rischiamo di perdere troppo terreno dalle dirette concorrenti. Il centrocampo in particolare è sembrato in difficoltà nel costruire gioco e nel contenere le ripartenze avversarie, costringendo i nostri attaccanti a un isolamento eccessivo.





Fortunatamente, la Serie B non lascia tempo per piangersi addosso: l’occasione per rifarsi è già dietro l’angolo. Domenica ci aspetta la sfida in trasferta contro lo Spezia, un’altra squadra tosta e ben attrezzata, che affronteremo con l’obiettivo di dimostrare che il passo falso col Venezia è stato solo un incidente di percorso, non un trend.





Sarà fondamentale che Inzaghi riveda l’assetto e, soprattutto, che i ragazzi scendano in campo con la testa giusta e la volontà di imporre il proprio gioco fin dal primo minuto, senza attendere l’iniziativa altrui. La promozione passa anche dalla capacità di reagire immediatamente alle difficoltà e di conquistare punti preziosi in campi difficili come quello ligure.





Forza Palermo, mettiamoci alle spalle l’ansia del pari e andiamo a prenderci i tre punti che ci rimetterebbero subito in carreggiata. Il campionato è lungo, ma le risposte devono arrivare subito, a partire da questa domenica contro lo Spezia!

Marco Di Giovanni

