Alle competenti autorità

OGGETTO: Relazione – segnalazione su illegittima riattivazione e riscossione di crediti tributari successivi allo stato di dissesto del Comune di Taormina – Violazione TUEL, competenza OSL e principi di corretta gestione contabile

Premessa e finalità della segnalazione

Il presente documento è redatto quale relazione unitaria di accompagnamento e supporto istruttorio ai reclami, scritti e verbali alle discussioni animate preso gli uffici competenti che si protraggono nel tempo a far data dal settembre 2023, già presentati dai contribuenti numerose segnalazioni di errate o illecite bollettazioni Idrico e Tari, per inosservanza disposizioni Arera sulle modalità di formazione del ruolo e sua validità pr la riscossione.

Questa segnalazione è destinata a essere allegato a segnalazione indirizzata alle Autorità competenti, anche ai fini di verifica della regolarità amministrativa e contabile dell’azione posta in essere dal Comune di Taormina – Ufficio Tributi.

Inquadramento normativo e finanziario dell’Ente

Il Comune di Taormina:

• è stato dichiarato in stato di dissesto finanziario nel luglio 2021;

• ha affidato la gestione dei debiti e dei crediti anteriori al dissesto all’Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL);

• è stato successivamente dichiarato uscito dallo stato di dissesto (in bonis) alla fine del 2024.

Ai sensi del TUEL e della normativa sul dissesto degli enti locali:

• tutti i crediti anteriori al dissesto rientrano nella competenza esclusiva dell’OSL;

• i crediti non definitivamente accertati o riscossi dall’OSL non possono essere riattivati, reiterati o nuovamente pretesi dall’amministrazione ordinaria dopo il rientro in bonis;

• la gestione ordinaria post-dissesto può riguardare esclusivamente entrate successive e non afferenti alla massa passiva della gestione dissestata.

Condotte oggetto di segnalazione

Nonostante il quadro normativo sopra richiamato, si rileva che il Comune di Taormina ha:

• emesso o reiterato solleciti di pagamento, accertamenti e atti esecutivi relativi a tributi (Idrico, TARI, IMU) riconducibili a periodi anteriore o comunque afferenti alla gestione del dissesto;

• disatteso dichiarazioni di sospensione regolarmente presentate ai sensi degli artt. 537, 538 e ss.;

• omesso la ostensione completa degli atti richiesti, impedendo la verifica della legittimità e dell’esigibilità del credito;

• agito al di fuori della previa verifica circa l’eventuale intervento dell’OSL, configurando una possibile duplicazione o indebita riappropriazione del credito.

Profili di illegittimità e criticità contabile

Le condotte sopra descritte appaiono idonee a integrare:

• violazione della disciplina sul dissesto finanziario degli enti locali;

• elusione delle competenze dell’OSL;

• possibile creazione di residui attivi fittizi o non esigibili;

• compromissione dei principi di veridicità, attendibilità e trasparenza del bilancio;

• potenziali profili di responsabilità amministrativo-contabile a carico dei soggetti responsabili dei procedimenti.

Tali criticità risultano tanto più rilevanti in quanto riferite a una fase successiva all’uscita dell’Ente dallo stato di dissesto

Documentazione allegata

Alla presente relazione si segnalano

• reclami e istanze di sospensione di contribuenti, vari

• richieste di ostensione atti;

• solleciti, accertamenti e comunicazioni dell’Ente, esecutive e ultimative, pena il pignoramento!

• ogni ulteriore atto utile a dimostrare la persistenza della pretesa impositiva nonostante il dissesto e la mancata riscossione da parte dell’OSL.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, si chiede che venga verificata la legittimità dell’azione amministrativa e contabile del Comune di Taormina in relazione:

• alla gestione dei crediti tributari anteriori al dissesto;

• alla corretta delimitazione delle competenze tra OSL e amministrazione ordinaria;

• al rispetto dei principi di legalità, buon andamento e sana gestione finanziaria.

Il presente documento al solo fine di segnalazione e tutela.

G. Manuli

Partito Repubblicano – Taormina.

Lì 8 dicembre 2025.





Luogo: Chiesa del Pileri, Corso Umberto I° , 33, TAORMINA, MESSINA, SICILIA

