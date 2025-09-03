Sapore RosaNero Paolo e Marco, 2 fratelli lontani geograficamente ma una passione viscerale per il Palermo e un microfono acceso sulle emozioni più vere. Tutti i post

C’era un tempo in cui il Renzo Barbera era un teatro di sogni, un luogo dove un ragazzino con la sciarpa rosanero al collo poteva credere che tutto fosse possibile. Era l’epoca di Javier Pastore e Edinson Cavani, due stelle che illuminavano il cielo di Palermo, due campioni che trasformavano ogni partita in una poesia. Io ero lì, sugli spalti, con gli occhi spalancati e il cuore che batteva all’impazzata, come solo un bambino sa fare quando vede i suoi eroi in carne e ossa.



Ricordo il primo momento in cui ho visto Pastore scendere in campo. Era il 2009, e quel ragazzo argentino con i capelli mossi e il passo elegante sembrava danzare sull’erba. Non correva, fluttuava. Ogni tocco di palla era una carezza, ogni dribbling un colpo di pennello su una tela. Quando prendeva il pallone a centrocampo, il Barbera tratteneva il fiato. “Che farà il Flaco?”, ci chiedevamo tutti. E poi, con un guizzo, un passaggio impossibile, una serpentina che lasciava i difensori a inseguire un’ombra, ci faceva esplodere di gioia. Per me, un dodicenne con la maglia numero 27 comprata coi risparmi di mesi, Pastore era un mago. Ogni sua giocata era un incantesimo che mi faceva sognare di essere lì, con lui, a calciare quel pallone.

E poi c’era Cavani. Il Matador. Che nome, che potenza! Quando Edinson correva verso la porta, sembrava un toro che caricava. Non c’era difensore che potesse fermarlo. Ricordo il suo gol contro la Fiorentina, quel colpo di testa che squarciò la rete come un fulmine. Io, in curva, urlavo fino a perdere la voce, saltando tra le braccia di mio padre, che rideva e gridava insieme a me. Cavani non era solo un bomber: era la passione, la grinta, l’anima di una città che sognava in grande. Ogni suo gol era un’esplosione di emozioni, un momento che ti faceva sentire vivo, parte di qualcosa di più grande.

Le domeniche al Barbera erano un rituale sacro. Sveglia presto, la colazione con la radio accesa che parlava della formazione, la camminata verso lo stadio con la mano stretta in quella di mio padre. L’odore di salsiccia e birra nell’aria, le bandiere rosanero che sventolavano ovunque, il brusio della folla che cresceva man mano che ci avvicinavamo. E poi, il fischio d’inizio. Il boato del pubblico quando Pastore inventava una giocata o Cavani segnava. Non importava se alla fine vincevamo o perdevamo: quei momenti erano pura magia.

Crescendo, ho capito che non era solo il calcio. Era ciò che Pastore e Cavani rappresentavano per noi, per Palermo. Erano la speranza, il sogno di una città che voleva farsi grande. Pastore con la sua eleganza ci faceva credere che l’arte poteva vincere qualsiasi partita; Cavani, con la sua fame, ci ricordava che il cuore può abbattere ogni ostacolo. Insieme, erano la perfetta armonia tra sogno e realtà.

Oggi, quando ripenso a quei giorni, sento ancora un nodo in gola. Non sono più quel ragazzino con la sciarpa al collo, ma il ricordo di quelle domeniche mi scalda ancora il cuore. Pastore e Cavani non giocano più a Palermo, ma il loro spirito vive in ogni tifoso che ha avuto la fortuna di vederli. E ogni tanto, quando passo davanti al Barbera, chiudo gli occhi e li vedo ancora: il Flaco che danza, il Matador che colpisce. E per un istante, sono di nuovo quel bambino, con il cuore pieno di sogni e gli occhi pieni di stelle.

