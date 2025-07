Salvatore Battaglia Salvatore Battaglia è nato a Ragusa il 5 agosto 1957, ma la sua data di scadenza non è ancora stata stampata. Ragioniere per titolo, creativo per vocazione, ha fatto dell’eclettismo uno stile di vita. Tutti i blog

I ristoratori e i commerianti di Ragusa chiedono aiuti economici ai governi, nazionale e regionale per potere riaprire i loro locali, in sicurezza. Qualche giorno fa la protesta in Piazza San Giovanni, una manifestazione pacifica, alla presenza del sindaco Giuseppe Cassì a cui i commercianti hanno consegnato le chiavi delle attività. I proprietari degli esercizi hanno detto di essere sul lastrico, qualcuno probabilmente non riaprirà più.

I ristoratori e i commercianti hanno chiesto al Sindaco di avere certezze su quelli che sono i protocolli da usare.

Il Sindaco però non è stato in grado di dare risposte certe sulla riapertura, che ovviamente non può scaturire da una decisione comunale, bisogna attendere la pubblicazione del decreto e poi, in una fase successiva, la convocazione di un tavolo tecnico per capire il da farsi e come far ripartire i ristoranti a Ragusa. “Sono a vostro fianco, noi come amministrazione comunale abbiamo sospeso i tributi – ha detto il sindaco Cassì – oltre questo economicamente null’altro possiamo fare”.

Il Sindaco ha espresso la disponibilità di accompagnare i ristoratori a Palermo per un colloquio con il presidente della Regione Musumeci.

L’allarme lanciato da Peppe Occhipinti

“Cinquanta per cento in meno rispetto allo scorso anno.” È un dato allarmante quello lanciato da Peppe Occhipinti, presidente territoriale di Confimprese, che fotografa la crisi del comparto turistico a Ragusa nel mese di giugno. Sebbene manchino ancora i dati ufficiali dell’ufficio turistico, il bilancio provvisorio sulle presenze nelle strutture commerciali della città parla chiaro: il turismo è in caduta libera.

“Il calo delle presenze è sotto gli occhi di tutti – afferma Occhipinti – e le prime a risentirne sono le attività commerciali. Troppe cose non funzionano e si deve intervenire subito. Il commercio sta morendo”.

Secondo Confimprese, il problema di fondo è la mancanza di una sinergia tra politiche turistiche e culturali, un binomio che sarebbe fondamentale per rilanciare l’attrattività della città.





