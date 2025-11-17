Salvatore Battaglia Salvatore Battaglia è nato a Ragusa il 5 agosto 1957, ma la sua data di scadenza non è ancora stata stampata. Ragioniere per titolo, creativo per vocazione, ha fatto dell’eclettismo uno stile di vita. Tutti i post

Festeggiamenti sobri e di basso profilo per Re Carlo III, fuori Londra insieme alla Regina Camilla, tra i mancati auguri del figlio Harry e l’allontanamento definitivo dell’ex principe Andrea da Buckingham Palace.

Re Carlo III compie oggi 77 anni (è del segno dello Scorpione) e Buckingham Palace diffonde una nuova foto ufficiale del sovrano. L’immagine, scattata da Millie Pilkington, ritrae il re nella sua tenuta di Sandringham, nel Norfolk, mentre tiene in mano un bastone da pastore. È stata pubblicata sui social media con un’emoji a forma di palloncino e il messaggio: “77 anni oggi! Grazie per le gentili parole e gli auguri per il compleanno di Sua Maestà”. Carlo trascorre il suo compleanno nel Galles del Sud in compagnia della regina Camilla, dove tra gli impegni in programma c’è l’incontro con Ruth Jones, protagonista della serie della Bbc ‘Gavin and Stacey’. Prevista anche la presenza del re e della regina Camilla e un ricevimento in occasione del 200mo anniversario del castello di Cyfarthfa.

Carlo ha preso in carico la gestione della tenuta di Sandringham, che si estende su oltre 8mila ettari, da suo padre, il principe Filippo, già quando era principe di Galles, nel 2017. Da allora, ha iniziato a trasformare la fattoria in azienda agricola biologica e a riprogettare i giardini, i boschi e il parco. Quest’ultimo rinnovamento ha consentito di riprogettare 25 ettari tra boschi e giardini della tenuta e di ricostruire il giardino topiario e il giardino delle meridiane, che ora ospita piante utilizzate nei rimedi omeopatici (Carlo si cura così). C’è anche un sentiero di 400 metri tra le magnolie e un labirinto in cui “Non c’è niente di più divertente che perdersi”, assicura il sovrano nella sua intervista.

Salvatore Battaglia

Presidente Accademia delle Prefi





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.