Salvatore Battaglia Salvatore Battaglia è nato a Ragusa il 5 agosto 1957, ma la sua data di scadenza non è ancora stata stampata. Ragioniere per titolo, creativo per vocazione, ha fatto dell’eclettismo uno stile di vita. Tutti i post

Lunedì 15 giugno alle 8.30 presso la Scuola dei Mestieri LOGOS di Vittoria si terrà un Seminario “Efficienza Energetica, un dovere in cucina” rivolto agli allievi del corso “Operatori della Ristorazione”. Relatore del Seminario l’Esperto di Impianti Integrati Salvatore Battaglia.

Una Scuola più aperta al mondo del lavoro. È sempre stato questo il modello europeo a cui la scuola italiana si è ispirata: una scuola fatta di giovani capaci di apprendere i principi teorici ma anche pratici del loro percorso formativo.

Il Seminario servirà a focalizzare meglio l’esigenza dell’efficienza energetica in cucina, stabilendo che la stessa è il cuore pulsante di molte case o strutture dedite al turismo o alla ristorazione, un luogo dove la creatività culinaria si mescola con la routine quotidiana. Inoltre è anche una delle aree dove si consuma più energia.

Con il crescente interesse verso la sostenibilità, migliorare l’efficienza energetica in cucina è diventato una priorità per molti. Al Seminario, oltre a esporre a livello generale la necessità di cercare di ottimizzare le varie fonti di energia, verranno esposte le tecniche e le attrezzature all’avanguardia che possono trasformare la cucina in un modello di efficienza energetica. Si ci focalizzerà sulle tecniche di cottura efficienti, attrezzature all’avanguardia, energia rinnovabile, del monitoraggio e della manutenzione.

Logos ha ideato la “Scuola dei mestieri” rivolta ai più giovani e alle imprese del territorio; un luogo in cui si sviluppa il sapere e si agevola l’incontro tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola grazie a strumenti normativi come l’apprendistato duale di I Livello. Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro stipulato dall’azienda ospitante, dalla Logos e dal lavoratore/studente. Permette agli allievi di età compresa fra i 15 e i 24 anni e iscritti ai corsi della Logos di conseguire il titolo di studio previsto nel contratto di lavoro, coniugando la formazione teorica svolta a scuola (formazione esterna) con la formazione operativa realizzata in azienda

Il pensiero della LOGOS è che ogni attività e ogni strategia scaturiscono dal pieno convincimento da parte dell’ente che la formazione sia importante per “allinearsi al mercato” nel miglior modo possibile ed essere all’altezza delle sfide rappresentate dalla mobilità e dalle continue trasformazioni nel mondo del lavoro con le quali è necessario confrontarsi.

Salvatore Battaglia

Presidente Accademia delle Prefi





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