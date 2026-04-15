Davide Romano Davide Romano è attivo nel mondo del volontariato e appassionato di studi religiosi, lavora da molti anni nell’ambito della comunicazione politica, culturale, religiosa e sindacale. Tutti i post

Il gruppo ecumenico fondato dal giornalista Davide Romano richiama al rispetto del ministero petrino e al valore universale del Vangelo della pace





Palermo, 13 aprile 2026 – La Compagnia del Vangelo, realtà ecumenica fondata dal giornalista Davide Romano, esprime piena e convinta solidarietà a Sua Santità Papa Leone XIV, a seguito dei gravi e inaccettabili attacchi ricevuti nelle ultime ore da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.





“In un tempo segnato da conflitti, tensioni internazionali e profonde fratture culturali – scrive in una nota Romano -, la voce del Papa rappresenta un presidio morale e spirituale imprescindibile. Le sue parole, radicate nel Vangelo, non rispondono a logiche di potere o a schieramenti politici, ma indicano con chiarezza la via della pace, del dialogo e della dignità umana. La Compagnia del Vangelo ritiene che ogni tentativo di ridurre il ministero petrino a oggetto di polemica politica costituisca una pericolosa distorsione del suo significato più autentico. Il Papa non è un leader tra i leader, ma un pastore universale, chiamato a parlare alla coscienza dell’umanità intera”.





“Le parole di Papa Leone XIV — continua Romano — non possono essere giudicate con categorie ideologiche. Esse nascono dal cuore del Vangelo e si rivolgono a tutti, credenti e non credenti, come appello esigente alla pace e alla responsabilità. Nel solco della propria vocazione ecumenica, la Compagnia del Vangelo invita tutte le comunità cristiane, e ogni uomo e donna di buona volontà, a difendere il valore del rispetto reciproco, a rigettare ogni linguaggio divisivo e a sostenere chi, come il Papa, continua a levare la propria voce contro la guerra e ogni forma di violenza”.





E conclude: “In questo momento delicato, la Compagnia del Vangelo rinnova la propria vicinanza filiale al Santo Padre, assicurando preghiera, sostegno e impegno concreto per la costruzione di una cultura della pace fondata sul Vangelo”.





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