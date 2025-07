Mariasole Di Lorenzo Mariasole Di Lorenzo è una comunicatrice in formazione con radici nel giornalismo e lo sguardo proiettato verso le relazioni internazionali. Tutti i blog

È partito da Misilmeri il tour nelle piazza promosso dall’associazione studentesca Vivere Ateneo. La prima tappa, svoltasi lo scorso 11 luglio in Piazza Comitato, ha registrato un’ottima partecipazione da parte di studenti, famiglie e cittadini, confermando l’importanza di portare l’università direttamente nei luoghi della provincia.

L’iniziativa nasce per offrire orientamento, informazioni e supporto pratico a chi sta per intraprendere un percorso universitario o vuole saperne di più su borse di studio, servizi ERSU e scelta del corso di laurea. Gli studenti e le studentesse di Vivere Ateneo saranno a disposizione con uno stand informativo per fornire assistenza personalizzata e rispondere alle domande. Grande attenzione è ora rivolta alla tappa di Bagheria, in programma mercoledì 16 luglio in corso Umberto I, che si preannuncia come una delle più partecipate del tour, grazie alla forte presenza studentesca e all’interesse mostrato dal territorio.

«La tappa di Misilmeri ha confermato quanto sia importante ascoltare i territori e portare risposte concrete nei luoghi in cui vivono le studentesse e gli studenti. Per me sarà ancora più significativo essere a Bagheria, la mia città, e contribuire a rendere l’università più vicina e accessibile anche qui» – dichiara Dario Saverino, presidente di Vivere Ateneo.

L’iniziativa proseguirà nelle prossime settimane con nuove tappe in diversi comuni della provincia, con l’obiettivo di costruire un ponte concreto tra l’università e il territorio, rendendo l’accesso agli studi sempre più semplice, consapevole e alla portata di tutte e tutti.

Luogo: Corso Umberto I, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

