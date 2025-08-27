Mariasole Di Lorenzo Mariasole Di Lorenzo è una comunicatrice in formazione con radici nel giornalismo e lo sguardo proiettato verso le relazioni internazionali. Tutti i post

Un ulteriore passo avanti per Vivere Ateneo, che a settembre inaugurerà una nuova sede a Bagheria, in piazza Stazione. Lo spazio, concesso dal Comune, rappresenta un segnale importante nel percorso di crescita dell’associazione, da anni attiva all’Università degli Studi di Palermo nel garantire supporto e servizi agli studenti.

La scelta di Bagheria nasce dalla volontà di offrire un punto di riferimento stabile agli studenti del territorio, in una città che da sempre esprime attenzione verso il mondo accademico. La sede offrirà orientamento, ascolto, occasioni di confronto e sarà anche uno spazio aperto al territorio, destinato a ospitare iniziative culturali, laboratori e attività nate in collaborazione con cittadini e realtà dei territorio.

L’appuntamento è fissato per lunedì 1° settembre alle ore 18: l’inaugurazione sarà aperta a studenti, famiglie, cittadini e associazioni.

«Questa inaugurazione per me ha un valore speciale, perché unisce l’impegno in Vivere Ateneo alle mie radici a Bagheria – commenta Dario Saverino, presidente di Vivere Ateneo e cittadino di Bagheria – Negli scorsi mesi, con diverse iniziative sul territorio, ho visto quanto i ragazzi abbiano bisogno di punti di riferimento. Questa sede vuole essere proprio questo: uno spazio per ascoltarli, sostenerli e creare insieme nuove opportunità.»

A sottolineare il valore dell’iniziativa, anche il Sindaco di Bagheria, Filippo Tripoli: «Un servizio gratuito che offre orientamento e supporto agli studenti è senza dubbio importante per la collettività, soprattutto in un territorio come il nostro, dove la presenza di giovani universitari è molto alta, sia a Bagheria che nei comuni vicini. La sede, situata nei pressi della stazione, è in una posizione strategica per tutti quei ragazzi che ogni giorno si spostano in treno. Un’iniziativa utile, che risponde a un bisogno reale.»

L’apertura è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale e con tutti coloro che hanno creduto nel valore del progetto.

Con questa iniziativa, Vivere Ateneo rinnova il proprio impegno: essere accanto agli studenti e contribuire concretamente al loro futuro.





Luogo: Piazza Stazione, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

