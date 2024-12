Un 19enne è stato arrestato dai carabinieri di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per tentato omicidio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, per aver accoltellato un 18enne.

Diciottenne accoltellato a Niscemi

La vittima, un diciottenne, si era presentato al pronto soccorso di Gela con ferite da arma da taglio. Poco prima era stato accoltellato più volte a Niscemi al culmine una lite per futili motivi.

Indagini e arresto dell’aggressore

Le indagini e le testimonianze raccolte dai militari hanno consentito di individuare l’aggressore che nel frattempo si era disfatto del coltello ed era tornato a casa. La vittima è stata sottoposta a intervento chirurgico all’ospedale di Gela.

Coltello sequestrato e 19enne ai domiciliari

L’arma è stata trovata e sequestrata e il 19enne condotto ai domiciliari. Il Tribunale di Gela su richiesta della Procura ha convalidato l’arresto e disposto la misura dei domiciliari con l’uso del braccialetto elettronico.

Rissa tra trenta persone con calci e pugni allo Shazam, tensione e paura, i carabinieri evitano il peggio

Nuova rissa con calci e pugni, nella discoteca Shazam di via Ammiraglio Rizzo a Palermo. Un gruppo di 30 giovani si sono affrontati. Forse è spuntato qualche coltello. I buttafuori hanno cercato di riportare la calma, ma non riuscendovi hanno chiamato i carabinieri.

La rissa

La prima parte dell’evento “La noche de travesura” si era svolta regolarmente ma intorno all’una due gruppi di giovani hanno iniziato a litigare per futili motivi. Qualche sguardo di troppo. La serata è stata interrotta. Sono intervenute le ambulanze del 118 e i carabinieri che hanno riportato la calma e avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Alcuni feriti sono stati portati al pronto soccorso di Villa Sofia e del Civico.

I testimoni

I militari hanno sentito alcuni dei testimoni, compresi il personale e il titolare della discoteca dove già qualche settimana fa si era verificato un episodio simile. Sono state acquisite le immagini riprese dalle telecamere.

La rissa a Misilmeri

Due donne a Misilmeri sono finite in ospedale a Palermo dopo una rissa in strada per motivi economici. Prima le urla e gli insulti. Poi le botte. Protagoniste della lite tre donne di 55, 35 e 25 anni e un ventenne che se le sono date di santa ragione in via Civiletti.

Due donne in ospedale

Ad avere la peggio due donne finite al pronto soccorso del Buccheri La Ferla. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

