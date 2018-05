Emergenza randagismo anche il primo maggio, a Gela. Un gruppo di una decina di gitanti a passeggio sulla spiaggia in contrada “femmina morta” é stato assalito stamani da un branco di cani. Per sfuggire ai morsi dei randagi uomini, donne e bambini si sono tuffati in mare.

Ma solo l’arrivo di altre persone armate di bastoni é riuscito a mettere in fuga gli animali. Dell’episodio sono state informate le forze dell’ordine, la polizia municipale e l’ufficio veterinario dell’Asp perché venga attivato il servizio di accalappiamento dei randagi, inspiegabilmente sospeso da tempo.