È stato affidato alla struttura regionale siciliana di Anas l’incarico per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, riqualificazione e adeguamento delle strade provinciali 82 e 35 di Niscemi, nel Nisseno. Lo ha deciso il responsabile del coordinamento delle attività per l’emergenza, il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico Duilio Alongi, nominato dal commissario delegato e presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, al fine di accelerare sulla realizzazione di nuove vie di accesso alla città. La frana che ha interessato il territorio lo scorso gennaio, infatti, ne ha lasciato soltanto una percorribile.

I fondi per la realizzazione degli interventi saranno inclusi nel primo piano d’intervento che verrà trasmesso alla Protezione civile nazionale.

Schifani: “Fondamentale ripristinare i collegamenti”

“È fondamentale – afferma Schifani – assicurare il più rapido e tempestivo collegamento della città con il resto della viabilità limitrofa, per garantire, tra l’altro, alla popolazione anche una via di fuga più sicura nel caso di ulteriori calamità. Grazie alla collaborazione istituzionale prevista dalla proclamazione dell’emergenza nazionale, che il coordinatore Alongi sta utilizzando per procedere con gli interventi più urgenti, possiamo realizzare interventi urgenti e indifferibili che hanno lo scopo principale di proteggere il territorio e la popolazione”.

Anas sta già lavorando su altra frana

Intanto Anas sta già lavorando su altra frana avvenute negli ultimi giorni ma nel messinese. Rimane chiuso al traffico, a Novara di Sicilia (ME), il km 24,550 della strada statale 185 “Di Sella Mandrazzi”, a seguito della frana verificatasi ieri mattina da un costone roccioso di proprietà terzi con un masso distaccatosi dal costone stesso che ha occupato e danneggiato buona parte della carreggiata.

In attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza ideali per la riapertura, per le quali i tecnici Anas e le ditte specializzate sono al lavoro da ieri, il percorso alternativo lungo la SS 185 “Di Sella Mandrazzi” prevede la partenza dalla statale 185 (Via Corso Nazionale) in direzione nord, proseguendo lungo la medesima arteria. Si dovrà quindi svoltare leggermente a destra sulla strada provinciale 95 in direzione San Marco e continuare su Via dell’Omo. Successivamente, svoltare a sinistra su Via Trieste, attraversare la rotatoria e proseguire lungo Via XX Giugno 1950. Il percorso continua quindi sulla strada provinciale 97 fino all’immissione a destra sulla statale 185, da seguire fino a Novara di Sicilia.