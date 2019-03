Bloccato dagli agenti della squadra mobile di Caltanissetta

Aveva con sé un panetto di hashish nell’auto in viaggio da Caltanissetta ad Alimena. Cento grammi di droga con con la scritta “Instagram”.

Gli agenti della Squadra Mobile nissena hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne, Andrea Domenico Tedesco, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato fermato ieri pomeriggio mentre si sposta in auto sulla strada provinciale 19.

Non appena i poliziotti hanno visto la Ford Fiesta del ragazzo uno degli agenti ha mostrato la paletta per farlo fermare e sottoporlo a controllo.

L’agitazione del 23enne ha convinto gli agenti ad eseguire una perquisizione personale e veicolare. Il giovane aveva il panetto di hashish nella tasca del giubbotto.

Tedesco è stato portato in Questura e dopo gli accertamenti di rito, su disposizione del pm, portato in carcere al Malaspina in attesa del processo.