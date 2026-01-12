Si è ufficialmente insediato questa mattina il nuovo Questore della provincia di Caltanissetta, Marco Giambra, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, che ha lasciato l’incarico di Questore di Ragusa per assumere quello di Questore della provincia Caltanissetta.

Il dr. Giambra è stato assegnato a Caltanissetta, con provvedimento del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani del 17 dicembre scorso.

Ad accogliere il nuovo Questore, il Vice Questore Vicario Primo Dirigente della Polizia di Stato dr. Michele Emma, i Dirigenti ed i Funzionari del capoluogo e dei Commissariati, il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, le Sezioni A.N.P.S. di Caltanissetta e Gela nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Prima di dare inizio alle visite istituzionali, il Questore ha voluto condividere con tutto il personale un momento di preghiera presso la stele dedicata ai caduti della Polizia di Stato nell’adempimento del loro dovere, che si è concluso con la deposizione di una corona ai piedi del monumento.

Il Questore ha incontrato i Dirigenti e i Funzionari della Polizia di Stato, l’Anps e le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno.

Successivamente ha avuto luogo l’incontro con la stampa al quale hanno partecipato il Vicario del Questore, Primo Dirigente Michele Emma, il Capo di Gabinetto Vice Questore Giuseppe Zuccarello e il Portavoce del Questore, Commissario Salvatore Falzone.

“Sono molto soddisfatto dell’incarico conferitomi dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in questa importante sede di servizio. A Caltanissetta torno dopo sette anni avendo svolto, dal 2017 al 2019 le funzioni di Vicario del Questore. Nei giorni scorsi ho letto i dati consuntivi dell’attività svolta dalla Polizia di Stato in provincia nel corso del 2025 e li ho trovati soddisfacenti. L’azione che contraddistinguerà il mio operato, in continuità con chi mi ha preceduto, è il contrasto alla criminalità organizzata e comune, auspicando una maggiore collaborazione da parte degli imprenditori e dei cittadini, e l’impegno nella diffusione della cultura della legalità incontrando i giovani delle scuole nissene per contrastare il consumo di sostanze stupefacenti ed episodi di bullismo e vandalismo”.

Nei prossimi giorni il Questore proseguirà gli incontri istituzionali con le Autorità civili, i vertici militari della provincia e con S.E. il Vescovo di Caltanissetta.