Dalle 6 di questa mattina stop alle forniture idriche dell’acquedotto dell’Ancipa. Due capoluoghi di provincia della Sicilia centrale, un totale di sei comuni e l’intero consorzio di Bonifica 4 restano senz’acqua per tutto il week end.

La comunicazione ufficiale di Siciliacque

La comunicazione ufficiale di Siciliacque ricorda quanto già noto da almeno un paio di settimane ovvero che da questa mattina, 8 novembre 2024, il sistema di presa galleggiante dell’acqua nella diga Ancipa viene spostato in un punto di maggiore pescaggio. Pertanto, a partire dalle ore 6, è stato interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa e quindi temporaneamente sospese le forniture in due Comuni del Nisseno ovvero il capoluogo Caltanissetta e San Cataldo; al Consorzio di Bonifica 4 di Caltanissetta e a ben quattro Comuni dell’Ennese ovvero il capoluogo Enna, ed i comuni di Agira, Gagliano Castelferrato e Calascibetta.

I lavoro all’acquedotto per prelevare acqua dai pozzi

L’invaso è ormai allo stremo e il diverso punto di pescaggio scelto servirà a poter prelevare l’acqua residua che è decisamente poca. Per cercare andare avanti si ricorrerà anche all’immissione in rete di acqua prelevata da alcuni pozzi ma pere farlo occorre introdurre i sistemi di pescaggio negli impianti di distribuzione. per questo, nell’arco della giornata di oggi, Siciliacque eseguirà alcuni interventi necessari al nuovo schema di funzionamento dell’acquedotto, in previsione dell’immissione in rete dell’acqua proveniente dai nuovi pozzi che sostituirà parte del fabbisogno idrico prelevato dall’invaso.

Autobotti della protezione civile nei comuni senz’acqua

La lunga sospensione dell’erogazione che si unisce a periodi di distribuzione con il contagocce rischia di creare disagi e proteste ancor pià gravi di quelli che hanno portato a Palermo i comitati civici della Sicilia centrale nei giorni scorsi. anche per questo la Protezione civile regionale ha organizzato servizi con autobotti dei Comuni, del Corpo forestale e dei vigili del fuoco.

Le forniture idriche momentaneamente sospese verranno ripristinate progressivamente tra le ore 16 di sabato 9 novembre e le ore 2 di domenica 10 novembre.

