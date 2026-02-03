E’ precipitata nelle ultime ore l’auto simbolo della frana di Niscemi. La vettura era rimasta in bilico per giorni sull’orlo del precipizio, accanto a quello che rimane di un muro, ed era ormai diventata un riferimento per percepire i nuovi movimenti del terreno.
Come si vede nelle immagini girate nella mattinata di martedì 3 febbraio, ora la macchina grigia si è schiantata su quello che rimane di una strada franata, appoggiandosi su una fiancata. La vettura è una Ford Fiesta del 2002 1.4 diesel.
Foto Local Team
Commenta con Facebook