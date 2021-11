Erano dentro una valigia di un uomo del palermitano

I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Caltanissetta hanno sequestrato ben un chilo e 200 grammi di sostanza stupefacente sintetica del tipo Mdma al terminal bus del capoluogo nisseno. Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i militari del gruppo di Caltanissetta hanno individuato 2 bagagli sull’autobus proveniente da Roma, al cui interno era stato nascosto, in un contenitore appositamente sigillato per eludere eventuali controlli cinofili, questa droga sintetica.

Altri accertamenti

Le successive indagini, disposte dalla locale Procura della Repubblica, hanno consentito di risalire al corriere che è stato individuato in un cittadino di origini asiatiche di 45 anni, incensurato, il quale, nell’immediatezza dei fatti, aveva già raggiunto il proprio domicilio che si trova in un comune del palermitano. “Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti – sostengono le fiamme gialle – al fine di delineare in maniera compiuta la tratta che, allo stato attuale, sembrerebbe avere carattere quantomeno nazionale”.

Cosa è l’Mdma

Lo stupefacente sequestrato dai finanzieri denominato Mdma (metilenediossimetanfetamina) è una sostanza psicoattiva appartenente alla classe delle feniletilamine, dagli spiccati effetti stimolanti ed entactogeni, anche se non propriamente psichedelici. Questa droga rappresenta uno dei più diffusi stupefacenti che viene assunto generalmente sotto forma di pastiglie, disciolta in liquidi o, meno comunemente, fumata. L’abuso può comportare rischi permanenti per la salute, sia fisica sia cerebrale, con evidenze sperimentali di neurotossicità.

Il valore del sequestro

La sostanza stupefacente sequestrata, si immessa in commercio, avrebbe consentito la preparazione di oltre 25 mila pasticche per un valore superiore al mezzo milione di euro.

Una provincia in cui la droga circola

Appena qualche giorno fa i carabinieri della stazione di Riesi hanno arrestato un 32enne gelese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 8 involucri di marijuana da mezzo chilo ciascuno per un totale di 4 chili, un bilancino elettronico di precisione e una live quantità di cocaina. A Caltanissetta i carabinieri hanno arrestato M.O.S., nisseno di 32 anni, dando seguito all’esecuzione della Procura in seguito a una condanna definitiva da parte del tribunale di Termini Imerese. L’uomo dovrà scontare la pena di cinque anni e due mesi di reclusione e pagare una sanzione pecuniaria di 7.506 euro per essersi reso responsabile dei reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, truffa e ricettazione in concorso, commessi tra il 2013 e il 2015.