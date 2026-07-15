Si apre la fase operativa degli aiuti destinati alle famiglie e alle imprese colpite dalla frana che, lo scorso gennaio, ha interessato la zona rossa di Niscemi. Da oggi è possibile presentare domanda per accedere ai contributi messi a disposizione dal Movimento 5 Stelle Sicilia, che ha stanziato un fondo di 300 mila euro alimentato dalle restituzioni di parte degli stipendi dei propri parlamentari.

Il regolamento con le modalità di accesso ai contributi è stato pubblicato sul sito del M5S Sicilia e sui canali social del Movimento. L’iniziativa è rivolta ai residenti e alle attività economiche che hanno subito le conseguenze del dissesto e punta a fornire un primo sostegno in attesa degli interventi istituzionali.

«Siamo consapevoli che si tratta di una goccia nel mare dei danni provocati da questo evento – afferma il coordinatore regionale del M5S, Nuccio Di Paola –. È comunque un segno tangibile della nostra vicinanza ai cittadini. Di fronte a calamità di questo genere tutti devono fare la propria parte, ma è evidente che il compito principale spetta ai governi nazionale e regionale, chiamati ad accelerare le tempistiche degli interventi».

Di Paola sottolinea inoltre come l’operazione rappresenti un’ulteriore dimostrazione dell’utilità del sistema delle restituzioni adottato dal Movimento 5 Stelle. «Tagliando una piccola parte delle nostre retribuzioni – aggiunge – negli anni siamo riusciti a realizzare numerosi progetti concreti, anche dal forte valore simbolico».

I dettagli dell’iniziativa e delle procedure per l’assegnazione dei contributi saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma martedì 21 luglio all’Assemblea Regionale Siciliana.