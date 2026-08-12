Vetrine infrante e serrature forzate: avviso orale per tre gelesi

Due giovani accoltellati sul lungomare di Gela durante la festa

Un minorenne di 16 anni e un giovane di 24 sono stati accoltellati poco dopo la mezzanotte sul lungomare Federico II di Svevia, a Gela, durante la manifestazione "La notte delle stelle". Entrambi sono stati trasportati in ospedale e non sono in pericolo di vita....