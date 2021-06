Un latro 17 enne era morto a Modica

Incidente nella notte a Marianopoli (Cl), in via Calvario: un ragazzo di 17 anni, Leonardo Lombardo è morto nello scontro, avvenuto intorno alle 4.25, tra lo scooter, che guidava, e una moto. L’altro conducente è rimasto lievemente ferito.

Sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso. Indagano i carabinieri.

Incidente mortale a Modica

Ieri un altro incidente mortale. La vittima è Thomas Frasca, 17 anni, modicano, studente dell’Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi”, è l’ennesima vittima della strada. Lo scorso pomeriggio è deceduto sul colpo a seguito dello scontro tra il suo motociclo 125 con un’autovettura, Citroen C 3.Il giovane era uscito da una traversa e si era immesso sulla Modica-Ispica. Probabilmente abbagliato dal sole non si è accorto del sopraggiungere dell’autovettura.

E’ deceduto, purtroppo, sul colpo. L’incidente è avvenuto intorno alle 19,30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile. I veicoli sono stati sequestrati.

Incidente mortale a Castellana

Incidente mortale sulla statale 120 “dell’Etna e delle Madonie”. La strada è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Polizzi Generosa (km 46) in provincia di Palermo, a causa di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi.

Nello scontro frontale tra una moto Kawasaki e una vettura Renault sulla statale 120 nella zona di Castellana Sicula è morto Michele Librizzi, 44 anni, residente ad a Castellana Sicula.

Nell’impatto è rimasta ferita una palermitana di 59 anni, trasportata nell’ospedale di Petralia Sottana. Librizzi è morto sul colpo. I sanitari del 118 hanno constatato la morte. I rilievi per accertare la responsabilità sono condotti dai carabinieri della compagnia di Petralia Sottana. Librizzi, sposato e fruttivendolo di Alimena, era uscito con un gruppo di motociclisti.