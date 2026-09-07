Questa mattina a Caltanissetta si è insediato il nuovo dirigente della Sezione della Polizia Stradale, Commissario Capo della Polizia di Stato Giacomo Maggio, trentaquattro anni, palermitano, laureato in giurisprudenza, abilitato all’esercizio della professione forense.

Maggio sostituisce Sonia Zicari, Vice Questore Aggiunto, dirigente della sezione Polizia Stradale di Agrigento la quale, negli ultimi mesi, ha diretto a scavalco anche la sezione di Caltanissetta.

Il funzionario è entrato in Polizia nell’aprile del 2021, dopo aver frequentato il 110° corso per funzionari della Polizia di Stato. Dal 2022 al 2024, ha prestato servizio al Commissariato di P.S. di Porto Tolle (Rovigo). Nel 2024 è stato trasferito a Roma prestando servizio al Commissariato al Palazzo di Giustizia, prima, e al Primo Distretto della Questura, dopo.

Maggio, che questa mattina ha incontrato il Questore Marco Giambra, ha assicurato il qualificato apporto delle donne e degli uomini della Polizia Stradale alla sicurezza della comunità nissena, con l’obiettivo di contribuire alla prevenzione dell’incidentalità, in particolare in autostrada e sulle strade extraurbane principali.