Nuove accuse vengono mosse da Alfonso Cicero, già grande accusatore di Antonello Montante, nell’aula bunker del carcere Malaspina durante l’udienza del maxi processo Montante, che ha svelato i rapporti occulti tra la politica, l’imprenditoria, il giornalismo.

Le parole di Cicero

“Il paladino della legalità all’inizio quando l’ho conosciuto Antonello Montante era tale ai miei occhi e all’universo mondo”, ha raccontato Cicero, la sua versione del rapporto tra l’ex senatore del Pd Giuseppe Lumia e Antonello Montante, come si legge sul Giornale di Sicilia.

“Lumia era il braccio operativo di Montante nella politica. Il politico di Montante. Lumia era un esecutore di Montante a un certo livello. Montante fece scrivere e pubblicare un libro dal titolo “Senza padrini” siamo nel 2011, 150 pagine dove ci sono tutte le iniziative al dettaglio che lui metteva in atto si raccontava anche dell’aria che respirava, ma un rigo, una parola sul mio impegno nelle aree industriali non ha ritenuto di rappresentarlo nella narrazione. Mi ricordava l’assenza totale di qualsiasi dichiarazione stampa o presa di posizione riguardante il mio operato”.

Le domande dei pm

Ha risposto alle domande dei Pm Claudia Pasciuti, Davide Spina in aula con loro anche Dario Bonanno che sono andati per temi. La politica tra i primi argomenti trattati lungamente. Infatti pare che la svolta di Montante sia stato quando come racconta Cicero: “Ad un certo punto la vita di Montante fu dedicata ad eleggere Rosario Crocetta a presidente della regione. Anche i rapporti tra Montante e Lombardo erano saldissimi”.

Il processo nelle prime battute della giornata è stentato sembrava avere avuto una battuta d’arresto perché è stato sollevato un caso di incompatibilità infatti uno degli avvocati della difesa Walter Tesauro che difende il luogotenente delle Guardia di Finanza Mario Sanfilippo è stato eletto sindaco e il Comune si è costituito parte civile nel processo. Il fatto è stato risolto quando Sanfilippo ha nominato suo avvocato di fiducia l’avvocato Giovanni Vetri rimettendo il mandato di Tesauro.

Like this: Like Loading...