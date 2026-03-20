“Creare le condizioni affinché i giovani possano restare in Sicilia, non si tratta soltanto di contrastare lo spopolamento, ma di costruire le condizioni per rendere l’Isola un luogo in cui i giovani possano realizzare le proprie aspirazioni”. Sono queste le parole del segretario generale dell’ANCI Sicilia Mario Emanuele Alvano, arrivato nella cittadina di Niscemi, colpita dalla frana lo scorso Gennaio 2026, con oltre 1500 persone evacuate.

A distanza di mesi, il territorio porta ancora i segni di squilibrio, ma prova a rialzarsi. “Lavoreremo per la ripartenza della nostra città”, ha dichiarato il sindaco Massimiliano Conti, sottolineando la volontà dell’amministrazione e della comunità di guardare avanti.

La tragedia ambientale diventa però anche il simbolo di una fragilità più profonda, quella sociale ed economica che da anni spinge molti giovani siciliani a lasciare la propria terra. Non si tratta soltanto di una scelta dettata dalla mancanza di lavoro, ma di una ferita che coinvolge la vita personale, perché partire significa spesso rinunciare a legami, identità e radici. Come una frana che porta via pezzi di collina, così l’emigrazione sottrae alla Sicilia energie, talenti e prospettive.

Il rischio, sempre più concreto, è quello di un territorio capace di conservare la propria bellezza, ma incapace di trattenere chi potrebbe trasformarla e farla crescere.

Per invertire questa tendenza, istituzioni e amministrazioni locali concordano sulla necessità di interventi strutturali, investimenti mirati e politiche attive per il lavoro, accompagnate da una visione di lungo periodo. Perché se ricostruire dopo una frana è possibile, è più complesso ricostruire il tessuto umano di una comunità che vede partire i suoi giovani.

Servono tempo, coraggio e scelte concrete.