Già erogati a Niscemi oltre metà dei buoni regionali destinati agli sfollati e necessari per garantire loro l’affitto di una nuova casa nelle more delle procedure che porteranno all’acquisto di un nuovo alloggi per chi ha perso l’abitazione nella frana.

Il video del Presidente della Regione

A comunicare i dati delle erogazioni attraverso un post sui social è il Presidente della regione renato Schifani. Lo fa proprio nelle ore in cui a Niscemi arriva il Presidente della repubblica Sergio Mattarella per una visita lampo annunciata poco prima della partenza da Roma.

Il video annuncio di Schifani

“La settimana inizia con una buona notizia per le famiglie sfollate di Niscemi – dice il governatore nel suo breve video postato sui social network che prosegue – sono in pagamento i primi 252 contributi di circa 800 euro per famiglia, dopo la frana che ha reso inaccessibili centinaia di abitazioni ricomprese nella zona rossa”.

Il contributo orig9nale prevedeva da un minimo di 400 euro al mese fino a un massimo di 900 in base al nucleo familiare. I contributi erogato sono quasi tutti vicini alla soglia massima

“È il risultato, ottenuto prima possibile, della collaborazione tra la Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile e il Comune di Niscemi” precisa Schifani.

L’arrivo di Mattarella a Niscemi

“Le Istituzioni ci sono, oggi è arrivato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – dice ancora il Presidente della regione – e l’attenzione non calerà finché il problema degli sfollati e della sicurezza del centro abitato non verrà risolto”.

Ancora circa 190 contributi da erogare

“Faremo di tutto perché gli altri circa 190 contributi che rimangono da erogare – aggiunge nel video – possano essere disponibili nel più breve tempo possibile”.

Mattarella a Niscemi

Questa mattina, intanto, il Presidente Mattarella arriva in elicottero e prima di fermarsi nel comune del centro effettua un sopralluogo dall’alto come hanno fatto tutti gli esponenti di governo prima di lui. Dall’alto, infatti, la frana risulta più evidente e appaiono chiari i suoi effetti.

A seguire il capo dello Stato viene ricevuto dal sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, che è anche commissario per l’applicazione dei provvedimenti di emergenza stabiliti dalla Regione siciliana mentre il commissario per l’uso dei fondi da 150 milioni stanziati dal governo nazionale è il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano.