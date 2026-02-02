Nuovo colpo all’attività allo spaccio di droga nel territorio di Gela. I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, supportati dai colleghi del Reparto Territoriale di Gela, hanno arrestato un ventunenne, figura già nota alle forze dell’ordine, colto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I carabinieri fare irruzione nell’abitazione del giovane per una perquisizione domiciliare. I militari hanno trovato in un armadietto un chilogrammo di hashish che era stato accuratamente nascosto per sfuggire ai controlli.

Oltre allo stupefacente, che una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato diverse migliaia di euro, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione, strumento inequivocabile utilizzato per la pesatura e il successivo confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro per le analisi di rito e per essere messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Dopo l’arresto, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Gela che coordina le indagini, il ventunenne è stato trasferito presso la Casa Circondariale locale. Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto accogliendo la richiesta della Procura e disponendo la misura cautelare della custodia in carcere per l’indagato.

Questa operazione si inserisce nella più ampia strategia di prevenzione e repressione messa in atto dal Comando Provinciale di Caltanissetta, volta a combattere i fenomeni di illegalità e degrado urbano, con un focus specifico sulle zone più sensibili del territorio gelese.