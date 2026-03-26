La Polizia di Stato di Caltanissetta ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 40 anni, con precedenti penali, accusato di rapina aggravata. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale locale su richiesta della Procura della Repubblica.

L’episodio contestato risale alla sera dello scorso 20 febbraio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo sarebbe entrato in una tabaccheria di corso Umberto I con il volto parzialmente coperto dal cappuccio di un giubbotto. Una volta all’interno, si sarebbe diretto verso la cassa sottraendo circa duemila euro in contanti.

La titolare dell’esercizio commerciale, nel tentativo di impedire la fuga e attirare l’attenzione dei passanti, è uscita dal locale cercando di mantenere chiusa la porta d’ingresso dall’esterno. L’indagato avrebbe tuttavia vinto la resistenza della donna spintonando l’infisso e riuscendo così ad allontanarsi rapidamente a piedi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di una volante che hanno raccolto la denuncia e i primi elementi utili alle indagini. L’attività investigativa, condotta successivamente dalla Squadra Mobile, si è avvalsa dell’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza cittadini. I filmati hanno permesso di ricostruire il percorso effettuato dall’uomo e di procedere alla sua identificazione.

Dagli accertamenti è emerso che il quarantenne, durante la fuga, avrebbe sostituito il giubbotto chiaro utilizzato durante la rapina con uno di colore scuro, presumibilmente nel tentativo di eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Caltanissetta a disposizione dell’autorità giudiziaria. In conformità al principio di non colpevolezza, la responsabilità dell’indagato sarà valutata esclusivamente in sede di giudizio definitivo.