Un uomo originario di San Cataldo, nel Nisseno, è stato arrestato dai Carabinieri e condotto in carcere con le accuse di estorsione e danneggiamento, reati aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso.

I militari dell’Arma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, accogliendo la richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia.

Le indagini e l’incendio dell’attività commerciale

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i fatti risalgono al 2025. L’indagato avrebbe appiccato il fuoco a un’attività commerciale di San Cataldo come ritorsione nei confronti del titolare, reo di essersi opposto alla richiesta di pagamento del pizzo.

Dalle attività investigative è emerso inoltre un ulteriore episodio di intimidazione e sopraffazione ai danni dello stesso commerciante: l’uomo si sarebbe infatti rifiutato di versare al titolare dell’esercizio il compenso dovuto per un lavoro regolarmente commissionato ed eseguito.

Il profilo dell’arrestato

L’uomo finito in manette non è un volto nuovo per gli investigatori antimafia. Già ritenuto un esponente di spicco di Cosa nostra nel territorio nisseno, in passato era stato destinatario di un provvedimento di confisca patrimoniale del valore di due milioni di euro. Dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.