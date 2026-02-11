Sarà il sindaco di Niscemi, Massimo Conti, il soggetto attuatore del provvedimento di Protezio0ne civile emanato dal Commissario per l’emergenza, ovvero il Presidente della Regione, per consentire una veloce sistemazione abitativa degli sfollati.

Schifani: “Riunione operativa per far partire l’ordinanza”

“Siamo a Niscemi non soltanto per stare accanto alla cittadinanza e alle istituzioni, ma anche per dare attuazione a un mio provvedimento. Il sindaco Niscemi è soggetto attuatore del sottoscritto per le misure previste dall’ordinanza nazionale che consentono di erogare ad ogni famiglia sfollata il contributo all’affitto da minimo di 400 euro ma che sale a seconda del nucleo familiare” ha detto il Presidente della Regione durante il punto stampa a fine riunione.

“Ci sarà, poi da attingere ai rimborsi per i danni patiti. È un passo di decentramento istituzionale che tende a velocizzare le procedure per realizzare tutto il possibile a favore dei cittadini che hanno subito questi danni. È un primo passo, ma ce ne saranno tanti altri”.

Dopo l’affitto arriveranno i fondi per l’acquisto

Una riunione operativa, dunque, quella tenuta dal Presidente della Regione per far partire il rilascio dei contributi all’affitto che partono da 400 euro al mese ma possono arrivare fino a 900 a seconda della composizione del nucleo familiare.

I contributi all’affitto copriranno l’arco di un anno ma già la prossima settimana ci sarà il bando per i fondi destinati all’acquisto di nuove case per coloro che l’hanno persa. Nel frattempo, però, potranno contare su una sistemazione dignitosa e stabile in base alle scelte che loro stessi faranno e con il contributo della Regione

Il nuovo consistente fondo regionale

Ieri intanto il governo Schifani ha deciso la destinazione di risorse ingenti. Si tratta di 558 milioni di euro per la creazione di un apposito Fondo per le emergenze legato agli eventi calamitosi che hanno colpito la Sicilia alla fine dello scorso gennaio: il ciclone Harry e la frana di Niscemi. Le somme provengono dalla programmazione delle risorse complementari del fondo di rotazione del Fesr e del Fse 21/27 rese disponibili a seguito della revisione di medio termine e si aggiungono ai 93 milioni di euro già resi disponibili nell’immediatezza per far fronte alle prime emergenze e agli interventi più urgenti nei territori colpiti.

Il nuovo Fondo consentirà di rafforzare e rendere strutturali le misure di sostegno per la messa in sicurezza del territorio, il ripristino delle infrastrutture danneggiate e il supporto a cittadini, imprese e attività commerciali che hanno subito gravi danni a causa degli eventi calamitosi.

